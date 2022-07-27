Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, 8 oyuncuyu renklerine bağladı - Son Dakika
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Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, 8 oyuncuyu renklerine bağladı

27.07.2022 16:45
Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, 8 oyuncuyu renklerine bağladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, 8 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatay spor, 8 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kulübün voleybol şube sorumlusu Kenan Gül, AA muhabirine, libero Batuhan Yurdagül, orta oyuncu Fatih Eren Uğur, smaçör Burhan Zorluer, orta oyuncu Furkan Aydın, orta oyuncu Yiğit Yıldız, libero Çağatay Kır, pasör çaprazı Ahmet Emre Çetinkaya ve smaçör Cafer Kirkit ile birer yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Gül, transfer çalışmaları sürdürdüklerini ve takıma 3 yabancı oyuncu arayışlarının devam ettiğini belirtti.

Efeler Ligi'nde Hatay'ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktaran Gül, "Efeler Ligi bir önceki lige göre daha çok zor. Elit ve güçlü takımların olduğu bir lig. Ligi öncelikle iyi analiz ederek iyi bir başarı elde etmeye çalışacağız. Hatay, spor anlamında bir marka kent oldu. Biz de bu marka kentte yakışır başarı katmak istiyoruz. Amacımız ligde kalıp Hatay isminden söz ettirmek." dedi.

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Kaynak: AA

Hatayspor, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, 8 oyuncuyu renklerine bağladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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