Voleybol Efeler Ligi 55. Sezon Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Voleybol Efeler Ligi 55. Sezon Başlıyor

2024-2025 Voleybol SMS Grup Efeler Ligi yarın başlıyor, 13 takım mücadele edecek.

05.10.2024 12:17
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 55. sezon yarın başlayacak.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda saat 13.00'te Cizre Belediyespor- Halkbank karşılaşmasıyla başlayacak Efeler Ligi'nin 2024-2025 sezonunda 8 farklı şehirden 13 takım mücadele verecek.

Ligde Ankara ile İstanbul'u üçer, İzmir'i 2, Antalya, Bitlis, Bursa, Ordu ve Şırnak'ı da birer takım temsil edecek.

Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor ise ligden çekildi.

Takvim ve statü

Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 15 Aralık'ta sona erecek, sezonun ikinci yarısı 4 Ocak 2025'te başlayıp 15 Mart'ta tamamlanacak.

Lig etabını birinci sırada bitiren takım CEV Şampiyonlar Ligi'ne son sıradan (CEV kontenjanına göre) katılmaya hak kazanacak.

Normal sezonu ilk 4 sırada bitirecek takımlar şampiyonun da belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sıralamanın belli olacağı play-off 2. etapta mücadele verecek.

Avrupa kupalarına katılacak takımlar bu sıralamaya göre belli olacak.

Halkbank, 5 sezon sonra şampiyon oldu

Efeler Ligi'nde Halkbank 10 şampiyonlukla, Eczacıbaşı'ndan sonra en fazla kupa kazanan takım konumunda bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk yaşayan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Halkbank, 2023-2024 sezonunu da şampiyon tamamlayarak 5 sezon aranın ardından kupayı kazandı.

En fazla şampiyonluk kazanan takım Eczacıbaşı

Ligin geride kalan 54 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluğu bulunuyor

Fenerbahçe, ligde 5 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.

Ligde Arkas Spor dört, Ziraat Bankkart, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.

Galatasaray'ın şampiyonluk hasreti 35 yıla çıktı

Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 35 yıldır şampiyon olamıyor.

Ligin ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.

Şampiyonlar

Ligin geride kalan 54 sezonunda şampiyonluğu ulaşan takımlar şöyle:

SezonŞampiyon
1970-1971Galatasaray
1971-1972İETT
1972-1973İETT
1973-1974İETT
1974-1975Muhafızgücü
1975-1976Eczacıbaşı
1976-1977Boronkay
1977-1978Eczacıbaşı
1978-1979Eczacıbaşı
1979-1980Eczacıbaşı
1980-1981Eczacıbaşı
1981-1982Eczacıbaşı
1982-1983Eczacıbaşı
1983-1984Eczacıbaşı
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Galatasaray
1987-1988Galatasaray
1988-1989Galatasaray
1989-1990Eczacıbaşı
1990-1991Eczacıbaşı
1991-1992Halkbank
1992-1993Halkbank
1993-1994Halkbank
1994-1995Halkbank
1995-1996Halkbank
1996-1997NETAŞ
1997-1998NETAŞ
1998-1999NETAŞ
1999-2000Arçelik
2000-2001Arçelik
2001-2002Erdemir
2002-2003Arçelik
2003-2004Erdemir
2004-2005Erdemir
2005-2006Arkas Spor
2006-2007Arkas Spor
2007-2008Fenerbahçe
2008-2009İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010Fenerbahçe
2010-2011Fenerbahçe
2011-2012Fenerbahçe
2012-2013Arkas Spor
2013-2014Halkbank
2014-2015Arkas Spor
2015-2016Halkbank
2016-2017Halkbank
2017-2018Halkbank
2018-2019Fenerbahçe
2019-2020Lig tamamlanamadı
2020-2021Ziraat Bankkart
2021-2022Ziraat Bankkart
2022-2023Ziraat Bankkart
2023-2024Halkbank

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Voleybol Efeler Ligi 55. Sezon Başlıyor - Son Dakika

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