Bursalı "Efeler", voleybolda yeni sezon hedefini yüksek tutuyor - Son Dakika
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Bursalı "Efeler", voleybolda yeni sezon hedefini yüksek tutuyor

15.09.2022 11:12

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda üst sıralara oynayarak hem başarılı bir dönem geçirmeyi hem de Avrupa kupalarına katılabilmeyi hedefliyor.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda üst sıralara oynayarak hem başarılı bir dönem geçirmeyi hem de Avrupa kupalarına katılabilmeyi hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yaptığı çalışmalarla devam ediyor.

Sezon öncesinde hazırlık turnuvalarına da katılan Bursa temsilcisi, kadrosuna kattığı yeni oyuncularla başarılı bir dönem geçiriyor.

Şensoy: "Daha iyisi neden olmasın?"

Başantrenör Cemal Bora Şensoy, AA muhabirine, oynadıkları hazırlık karşılaşmalarının iyi geçtiğini söyledi.

Hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini ve gelecek hafta Türkiye Kupası maçlarının başlayacağını belirten Şensoy, "İlk resmi müsabakaları oynayacağız. Orayı çok önemsiyoruz. Burada alacağımız galibiyetlerle bir üst tura çıkmak istiyoruz." dedi.

Şensoy, çok değerli oyunculardan kurulan önemli bir ekip olduklarını vurguladı.

Hedeflerine adım adım ilerlemek istediklerini dile getiren Şensoy, "Geçen seneden daha fazlasını hedefliyoruz. Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası ve Avrupa'ya gidebilmek olacak. Oynaya oynaya daha iyi bir voleybol izlettirmek istiyoruz bizi sevenlere. Orada bir üst tura kalmak istiyoruz. Ligde de çok değerli takımlar, oyuncular var. Daha iyisi neden olmasın?" dile konuştu.

Batur: "Hedefimiz yükseklerde"

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un takım kaptanlarından Emre Batur, ekip olarak iyi bir hava yakaladıklarını anlattı.

Kadroda milli takım forması giyen oyuncuların da bulunduğunu aktaran Batur, şöyle konuştu:

"Türkiye Kupası'nda güzel bir ivme yakalayıp, bunu sürdürmek istiyoruz. Eksiklerimiz vardı. Onlar da geldi ve güzel bir hava yakaladık. Güzel çalışıyoruz. Yeni bir sezon, yeni bir heyecan. Güzel olacağını düşünüyorum. Hedef tabii ki her zaman şampiyonluk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zamanla bunu da göreceğiz. Güzel bir voleybol izletmek istiyoruz. Onun için de iyi çalışıyoruz. Hedefimiz yükseklerde."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bursalı 'Efeler', voleybolda yeni sezon hedefini yüksek tutuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursalı "Efeler", voleybolda yeni sezon hedefini yüksek tutuyor - Son Dakika
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