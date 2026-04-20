Voleybol Finali: Ziraat Bankkart - Galatasaray

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ilk maçında yarın Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta, başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Şampiyonun belirleneceği serideki ilk maç, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan, son 5 yılda 4 şampiyonluğu bulunan ve üçünü başantrenör Mustafa Kavaz yönetiminde kazanan Ziraat Bankkart, play-off 1-4 etabında Spor Toto'yu 2-0 eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu üçüncü bitiren başantrenörlüğünü İtalyan Andrea Gardini'nin yaptığı Galatasaray HDI Sigorta ise play-off 1-4 etabında Halkbank'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde üç galibiyete ulaşan takım Efeler Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.

Son 5 şampiyonluktan 4'ü Ziraat Bankkart'ın

Başkentin kırmızı-beyazlı temsilcisi, ligdeki son 5 şampiyonluktan 4'ünü kazandı.

Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025 yılında şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar listesinde Galatasaray ve Arkas Spor ile 4'üncü sırada yer alan başkent ekibi, 5. şampiyonluk için mücadele edecek.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) izliyor.

Galatasaray'ın 37 yıllık hasreti

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 37 yıllık hasretini bitirmek için ter dökecek.

Geçen sezon da başkentli rakibi karşısında şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılar, seriyi 3-0 kaybederek sezonu ikinci sırada tamamladı.

Voleybolda en üst ligin ilk sezonunda 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa kupaya uzandı.

Ligde kazanılan şampiyonluklarla final ve play-off 3-4 serilerinin maç programı şöyle:

Final maçları

Yarın:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

24 Nisan:

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

27 Nisan:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

30 Nisan (Gerekirse):

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

4 Mayıs (Gerekirse):

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

Play-off 3-4

Play-off 3-4 etabında ise Halkbank ile Spor Toto mücadele edecek.

Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ilk karşılaşma, 22 Nisan Çarşamba günü TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Play-off 3-4 serisinin maç programı şöyle:

22 Nisan:

19.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

25 Nisan:

14.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

28 Nisan (Gerekirse):

19.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

Şampiyonlar

Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon 1970-71 Galatasaray 1971-72 İETT 1972-73 İETT 1973-74 İETT 1974-75 Muhafızgücü 1975-76 Eczacıbaşı 1976-77 Boronkay 1977-78 Eczacıbaşı 1978-79 Eczacıbaşı 1979-80 Eczacıbaşı 1980-81 Eczacıbaşı 1981-82 Eczacıbaşı 1982-83 Eczacıbaşı 1983-84 Eczacıbaşı 1984-85 Eczacıbaşı 1985-86 Eczacıbaşı 1986-87 Galatasaray 1987-88 Galatasaray 1988-89 Galatasaray 1989-90 Eczacıbaşı 1990-91 Eczacıbaşı 1991-92 Halkbank 1992-93 Halkbank 1993-94 Halkbank 1994-95 Halkbank 1995-96 Halkbank 1996-97 NETAŞ 1997-98 NETAŞ 1998-99 NETAŞ 1999-00 Arçelik 2000-01 Arçelik 2001-02 Erdemir 2002-03 Arçelik 2003-04 Erdemir 2004-05 Erdemir 2005-06 Arkas Spor 2006-07 Arkas Spor 2007-08 Fenerbahçe 2008-09 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2009-10 Fenerbahçe 2010-11 Fenerbahçe 2011-12 Fenerbahçe 2012-13 Arkas Spor 2013-14 Halkbank 2014-15 Arkas Spor 2015-16 Halkbank 2016-17 Halkbank 2017-18 Halkbank 2018-19 Fenerbahçe 2019-20 Lig tamamlanamadı 2020-21 Ziraat Bankkart 2021-22 Ziraat Bankkart 2022-23 Ziraat Bankkart 2023-24 Halkbank 2024-25 Ziraat Bankkart

Kaynak: AA