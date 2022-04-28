Voleybol: Genç Bayanlar Yarı Final Müsabakaları başladı - Son Dakika
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Voleybol: Genç Bayanlar Yarı Final Müsabakaları başladı

28.04.2022 15:22
Voleybol: Genç Bayanlar Yarı Final Müsabakaları başladı

Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Genç Bayanlar Voleybol Yarı Final Malatya Grup Müsabakaları başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Genç Bayanlar Voleybol Yarı Final Malatya Grup Müsabakaları başladı.

Battalgazi Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda, Sivas İl Özel İdarespor, Gaziantep Merinos Gençlikspor, Diyarbakır Bağlarspor ve Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTL Spor takımları mücadele ediyor.

Üç gün sürecek müsabakalar sonunda grup birincisi olan takım Gaziantep'deki Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

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Kaynak: AA

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