Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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Voleybol: Haftanın programı

Voleybol: Haftanın programı

Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta maçları belirlendi. Voleybolseverler, heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmamak için takvimlerini kontrol edebilirler. Detaylar haberimizde.

15.02.2024 12:46
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

17.00 PTT-VakıfBank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

17 Şubat Cumartesi:

18.00 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit- Galatasaray Daikin (İstanbul Eczacıbaşı)

18 Şubat Pazar:

13.00 Türk Hava Yolları- Sarıyer Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

14.00 Çukurova Belediyespor-Karayolları (Adana ASKİ Atatürk)

14.00 Kuzeyboru- Beşiktaş Ayos (Aksaray)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Aydın Mimar Sinan)

AXA Sigorta Efeler Ligi

17 Şubat Cumartesi:

13.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-TÜRŞAD (Antalya Alanya Atatürk)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Spor Toto (İstanbul Burhan Felek Vestel)

14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak Cizre)

15.00 Arkas Spor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (İzmir-Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor- Halkbank (Ordu Ünye)

18 Şubat Pazar:

14.00 Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

Kaynak: AA

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