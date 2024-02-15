Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
17.00 PTT-VakıfBank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
17 Şubat Cumartesi:
18.00 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit- Galatasaray Daikin (İstanbul Eczacıbaşı)
18 Şubat Pazar:
13.00 Türk Hava Yolları- Sarıyer Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
14.00 Çukurova Belediyespor-Karayolları (Adana ASKİ Atatürk)
14.00 Kuzeyboru- Beşiktaş Ayos (Aksaray)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Aydın Mimar Sinan)
AXA Sigorta Efeler Ligi
17 Şubat Cumartesi:
13.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-TÜRŞAD (Antalya Alanya Atatürk)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Spor Toto (İstanbul Burhan Felek Vestel)
14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak Cizre)
15.00 Arkas Spor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (İzmir-Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor- Halkbank (Ordu Ünye)
18 Şubat Pazar:
14.00 Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
Son Dakika › Spor › Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Mevzu Derin dizisinde bir araya geliyor. Dizi, Ali Reşat adlı bir kabadayının kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.
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Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü. Gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile birlikte Beyoğlu turu yaptı. İmamoğlu, vatandaşlarla buluşarak desteklerini isteyen İmamoğlu, AK Parti'nin Beyoğlu seçim ofisine de ziyaret etti.
Enerji Bakanı Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor.
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