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Voleybol hakemi Nurper Özbar, Çin'deki Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda görev alacak - Son Dakika
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Voleybol hakemi Nurper Özbar, Çin'deki Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda görev alacak

Türkiye Voleybol Federasyonu, hakem Nurper Özbar'ın Çin'de düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda görev yapacağını duyurdu. Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olan VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit takımları, Çin, Brezilya ve Vietnam'dan gelen takımlarla mücadele edecek.

Voleybol hakemi Nurper Özbar, Çin\'deki Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda görev alacak
12.12.2023 - 19:31,
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Voleybol hakemi Nurper Özbar, Çin'de yarın başlayacak FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Uluslararası voleybol hakemimiz Nurper Özbar, Çin'in ev sahipliğinde 13-17 Aralık tarihlerinde Hangzhou kentinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek." denildi.

Türkiye'den VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in mücadele edeceği organizasyonda Çin'den Tianjin Bohai Bank, Brezilya'dan Dentil Praia ve Gerdau Minas, Vietnam'dan ise Sport Center takımları yer alacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Voleybol hakemi Nurper Özbar, Çin'deki Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda görev alacak - Son Dakika
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