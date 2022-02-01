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Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi

01.02.2022 22:11
Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi

SALON: I.K. GhermanescuHAKEMLER: Andreas Daniil (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Miklos Horvath (Macaristan)C.S.M. LUGOJ: Celic, Sredic, Strachinescu, Sakradzija, Canak, Barakova, Popovic (L) (Gemanariu, Popa (L), Filipas, G.

SALON: I.K. GhermanescuHAKEMLER: Andreas Daniil (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Miklos Horvath (Macaristan)C.S.M. LUGOJ: Celic, Sredic, Strachinescu, Sakradzija, Canak, Barakova, Popovic (L) (Gemanariu, Popa (L), Filipas, G.Popa)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Güldeniz, Emine, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Melis (L), Eylül (L) (Duygu, Pelin, Ezgi, Stevenson)SETLER: 25-23, 24-26, 25-22, 20-25, 9-15SÜRE: 134 dakika (29',30',28',29',18') Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Romanya'nın C.S.M. Lugoj takımını deplasmanda 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Aydın Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında oynadığı ilk maçta da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Savino Del Bene Scandicci  - RC Cannes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- İstanbul

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Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Romanya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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