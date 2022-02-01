Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi

SALON: I.K. GhermanescuHAKEMLER: Andreas Daniil (Güney Kıbrıs Rum Kesimi
), Miklos Horvath (Macaristan
)C.S.M. LUGOJ: Celic, Sredic, Strachinescu, Sakradzija, Canak, Barakova, Popovic (L) (Gemanariu, Popa (L), Filipas, G.Popa)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Güldeniz, Emine, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Melis (L), Eylül
(L) (Duygu, Pelin, Ezgi, Stevenson)SETLER: 25-23, 24-26, 25-22, 20-25, 9-15SÜRE: 134 dakika (29',30',28',29',18') Aydın Büyükşehir Belediyespor
, Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Romanya
'nın C.S.M. Lugoj takımını deplasmanda 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Aydın Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında oynadığı ilk maçta da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Savino Del Bene Scandicci - RC Cannes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- İstanbul