Voleybol Maçında Şiddet Olayı: 3 Sporcu Yaralandı

Spor

- Voleybolculara taraftarlar saldırdı: 3 sporcu yaralandı

KOCAELİ - Gölcük Belediyesi Spor Kulübü'nün, deplasmanda Bursa Yenişehir Belediyesi Voleybol Kulübü ile oynadığı maçta şiddet olayları yaşandı. Rakip takım taraftarlarının sahaya inerek gerçekleştirdiği saldırıda 3 sporcu darp edildi. Gölcük Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Uzuner tarafından yapılan açıklamada, "Rakip takımın haksız ve mesnetsiz ithamlarını ve iftiralarını reddediyor, tamamen asılsız olduğunu belirtiyor, kulübümüze yapılan vahşice saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Gölcük Belediyesi Spor Kulübü, pazar günü deplasmanda Bursa Yenişehir Belediyesi Voleybol Kulübü ile karşılaştı. Maç sırasında rakip takım taraftarlarından bir kısmı sahaya inerek, Gölcük Belediyesi Spor Kulübü sporcularına saldırdı. Olayda 3 sporcu darp edildi. Sporcular hastaneye sevk edilirken, saldırıya karışan 3 taraftar gözaltına alındı. Şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

"Oyuncumuz Alper Muhsin Aktaş kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edildi"

Gölcük Belediyespor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar dile getirildi:

"Bursa Yenişehir Belediyesi Voleybol Kulübü karşılaşmasında rakip takımın bazı taraftarları tribünlerin sahaya çok yakın olmasından da istifade ederek, sporcularımıza saldırıda bulundu. Saldırı sonrasında oyuncularımız Vayit Tayir, Alper Muhsin Aktaş, Mehmet Can Tetik yaralanmış, ilk müdahaleleri Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi'nde yapılmıştır. Oyuncumuz Alper Muhsin Aktaş, kalp krizi şüphesiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, ardından taburcu edilmiştir. Konunu adli makamlara intikali sonrasında, rakip takımının 3 taraftarı gözaltına alınmış, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardır."

"Takımımız maça devam edememiştir"

Yaşananlara rağmen maçın devam ettirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Bütün bu yaşananlara rağmen, nedenini bilmediğimiz bir tavırla gözlemci maçın devamına karar vermiştir. 3 oyuncumuzun yaralanması ve takımımızın tamamının psikolojik olarak kötü etkilenmesi nedeniyle, takımımız maça devam edememiştir. Maç esnasında olayları yatıştırmayan ve bu noktaya gelmesine neden olan Yenişehir Belediyesi Voleybol Kulübü, fiziki saldırı nedeniyle üzgün olduğunu açıklamak ve yaşanan elim hadiseden kaynaklı özür dileceği ve yaralanan sporculara geçmiş olsun dileklerini ileteceği yerde, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında, çeşitli iftiralarla kulübümüzü suçlamaya devam etmektedir. 3 oyuncumuzun ciddi bir şekilde yaralanmasına rağmen, hala devam eden rakip takımın haksız ve mesnetsiz ithamlarını ve iftiralarını ret ediyor, tamamen asılsız olduğunu belirtiyor, kulübümüze yapılan vahşice saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'e; Yenişehir Belediyespor sosyal medya hesaplarındaki iftira dolu paylaşımlarla ilgili kendisine bilgi verilmesine rağmen, paylaşımlar da kaldırılmamıştır. Kazandığı başarılarla gündeme gelmesini istediğimiz kulübümüzün, sahalarda görmek istemediğimiz vahşice bir saldırı nedeniyle, açıklama yapmak zorunda kalmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşadığımız saldırı sonrasında, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislere, Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına yakın ilgileri için teşekkür ediyoruz. Olayın cezasız kalmaması için adli makamlara başvurduğumuzu ve süreci sonuna kadar takip edeceğimizi kamuoyuna belirtiyoruz" cümlelerine yer verildi.