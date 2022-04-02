Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı - Son Dakika

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Melike Özkan Erol

Adam Voleybol : Stephanie, Esranur Solgan, Abercrombie, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Pınar Atasever (Ercesu Kasapoğlu, Seda Aslanyürek, Suna Erel Çiçek, Melike Candır)

Çukurova Belediyespor: Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ezgi Arslan, Aslı Ertek, Dilara Bilge, Mlinar, Ivonkina ( Derya Çayırgan, Deniz Dülger Çapkın, Elif Nur Başaran)

Setler: 22-25, 18-25, 25-27

Süre: 98 dakika (33, 30, 35)

Voleybolda Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı ikinci gün ikinci maçında Çukurova Belediyespor, Adam Voleybol'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla Çukurova Belediyespor ilk galibiyetini alırken, Adam Voleybol ise ilk yenilgisini yaşadı.

Organizasyon, yarın oynanacak Adam Voleybol-İlbank ve Çukurova Belediyespor- Karşıyaka müsabakalarıyla tamamlanacak.

İlk iki sırayı alacak takımların Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükseleceği Final Etabı'nda son müsabakalar öncesi 2 maçını da kazanan İlbank lider, 1'er galibiyetleri olan takımlardan Adam Voleybol ikinci, Çukurova Belediyespor üçüncü, galibiyeti bulunmayan Karşıyaka ise dördüncü durumda bulunuyor.