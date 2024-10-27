Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Gül
İstanbul Gençlikspor: Hakan Sıkar, Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Armin Far (Muhammed Aray, Bahadır Kuyucu, Berkan Bozan, Ediz Fırıncıoğlu, Mert Nevzat Güneş, Halil İbrahim Kurt, Enaboifo)
Galatasaray HDI Sigorta: Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Atanasov, Ahmet Tümer, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu)
Setler: 21-25, 25-18, 15-25, 15-25
Süre: 100 dakika (27, 26, 24, 23)
SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi - Son Dakika
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