Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank - Son Dakika
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank

12.05.2022 21:36

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 mağlup eden VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu. VakıfBank böylece üst üste 4. toplamda da 13. şampiyonluğunu kazandı.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden sarı-siyahlılar 3-0 galip ayrıldı. VakıfBank böylece seriyi 3-2 yaptı ve 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

13. ŞAMPİYONLUK

Tarihinde ligde ilk kez 1992 yılında şampiyon olan sarı-siyahlılar bu sezonki şampiyonlukla üst üste 4. toplamda da 13. Şampiyonluğunu elde etti.

VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUKLARI

VakıfBank; 1992, 1993, 1997, 1998, 2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021 ve son olarak 2022 yılında ligde şampiyonluk yaşadı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank - Son Dakika
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