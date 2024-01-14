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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası tamamlandı - Son Dakika
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası tamamlandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması dışında tamamlandı. Sonuçlar şöyle: VakıfBank-Beşiktaş AYOS: 3-1, Çukurova Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1, Nilüfer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3-0, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru: 3-1, Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin: 0-3, PTT-Karayolları: 3-2

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi\'nin 15. haftası tamamlandı
14.01.2024 - 21:07,
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası sona erdi.

Ligin 15. haftası, takımların Avrupa maçları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması dışında tamamlandı.

Sonuçlar şöyle:

VakıfBank- Beşiktaş AYOS: 3-1

Çukurova Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Nilüfer Belediyespor- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3-0

Türk Hava Yolları-Kuzeyboru: 3-1

Sarıyer Belediyespor- Galatasaray Daikin: 0-3

PTT-Karayolları: 3-2

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası tamamlandı - Son Dakika


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