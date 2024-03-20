- Voleybol Yıldızlar Türkiye Birinciliği, Sivas'ta başladı
SİVAS - Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği, 350 sporcunun katılımı ile başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Voleybol Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 16 takımdan 350 sporcu katılım sağlıyor.
Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ile federasyon yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
"Türkiye'nin en üst takımları Sivas'ta"
Bugün sabah başlayan maçlar hakkında açıklama yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Temsilcisi Tarık Biçer, Sivas'ın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi. Biçer, "İlimizde Ortaokullar Arası Türkiye Şampiyonası yapılmakta. 20-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Son 2 gün çapraz eşleşmelerle Türkiye birincisi ilimizde belli olacak. İlimizde gelen takım sayısı 8 kız 8 erkek olarak on 16 takım ter dökecek. Kız takımlar Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda, erkek takımları da Taha Akgül Spor Salonu'nda mücadelelerine devam edecek. İlimizde böyle bir organizasyon yapılması tabii hem ekonomik olarak hem görsel olarak hem de sosyal olarak bizler için çok önemli. Nihayetinde buradan çıkacak takım takım Türkiye birinci unvanına sahip olacak. Biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Voleybolu İl Temsilciliği ve Federasyonumuzu temsilen bizler olmak üzere elimizden geldiği kadar misafirlerimizi burada hoş tutmaya, kültürel alanda Sivas'ımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Organizasyonumuz sağlıklı bir şekilde çok yürüyor. Hiçbir eksiğimiz de yok. Herkes de memnun. Bütün voleybol severleri de salonumuza davet ediyoruz. Yıldızlar grubunda Türkiye'nin en üst takımları burada. İstanbul'dan takımlar burada. Bursa'dan takımlar burada. Şu anda voleybolla ilgili alt yapısına yatırım yapan takımların hemen hepsi burada. Sivas'ta onları da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
Heyecan dolu müsabakalar, 24 Mart Pazar günü sona erecek.
Son Dakika › Spor › Voleybol Yıldızlar Türkiye Birinciliği, Sivas'ta başladı - Son Dakika
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasının Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye olduğunu söyledi. Olaylar sonrası tutuklanan taraftarın babası, futbolculara saldıranların ceza almadığı sürece bu ülkenin ekmeğini yememeleri gerektiğini belirtti.
Trendyol Süper Lig'de oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu toplantısında gerginlik yaşandı. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'u eleştirmesi üzerine AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç müdahale etti. Toplantıdan ayrılan birçok isim oldu.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarda tutuklanan taraftar sayısı 4'e yükseldi. Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 13 taraftardan 4'ü tutuklandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 97-69 yenerek normal sezonu lider tamamladı. Fenerbahçe Alagöz Holding, 28 maçın tamamını kazanarak üst üste 47. galibiyetini elde etti. OGM Ormanspor ise 19 galibiyet, 9 mağlubiyetle sezonu tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Armada Praxis Yalıkavak, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-22 mağlup etti. Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 17-10 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, maçtan 34-22 galip ayrıldı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve sahaya giren taraftarın saldırısını kınayarak, cezayı hak ettiklerini söyledi. Doğan, adaletin herkes için geçerli olması gerektiğini vurguladı ve Trabzonspor camiasının yapılanları asla unutmayacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?