Voleybol Yıldızlar Yarışmaları Sonuçlandı

Spor

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Voleybol Yıldızlar (Kız-Erkek) Grup Yarışmaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde Söke TAYEM ve Kuşadası Spor Salonlarında gerçekleştirildi.

8 farklı ilden toplam 320 sporcunun mücadele ettiği turnuva, genç yeteneklerin sahadaki kıyasıya rekabetine sahne oldu. Dört gün boyunca süren müsabakaların sonunda, erkek ve kız kategorilerinde dereceye giren takımlar Türkiye Yarı Finali'ne katılmaya hak kazandı.

Erkeklerde Grup Sonuçları: A Grup Birincisi: Manisa Şadi Turgutlu Ortaokulu, B Grup Birincisi: Antalya Özel Hamdullah Eminpaşa Ortaokulu, B Grup İkincisi: İzmir 19 Mayıs Ortaokulu'ndan oluştu.

Kızlarda Grup Sonuçları: A Grup Birincisi: Manisa Şadi Turgutlu Ortaokulu, B Grup Birincisi: Antalya Özel Lara Açı Ortaokulu, C Grup Birincisi: Muğla Cumhuriyet Ortaokulu'ndan oluştu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlar, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.

Dereceye giren tüm takımlara başarılar dileyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun birleştirici gücüyle genç yeteneklerin gelişiminde önemli bir adım atıldığını vurguladı. Ayrıca, yarı finale yükselen takımlara Türkiye genelinde de başarı diledikleri iletildi. - AYDIN