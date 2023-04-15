Voleybolcu Ituma'nın İstanbul'da ölmede önce takım arkadaşlarına veda mesajı attığı iddiasının doğru olmadığı açıklandı - Son Dakika
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Voleybolcu Ituma'nın İstanbul'da ölmede önce takım arkadaşlarına veda mesajı attığı iddiasının doğru olmadığı açıklandı

15.04.2023 16:42

İstanbul'da yaşamını yitiren İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın takımı Igor Gorgonzola Novara, genç voleybolcunun ölmeden önce takım arkadaşlarına veda mesajı gönderdiği iddialarını reddetti.

İstanbul'da hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın takımı Igor Gorgonzola Novara, Türkiye ve İtalya basınında yayımlanan bazı iddiaları yalanladı. Takım, Ituma'nın ölümünden önce ekip arkadaşlarına veda mesajı yolladığı şeklindeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

"JULIA, TAKIM ARKADAŞLARINA MESAJ YOLLAMADI"

Igor Gorgonzola Novara'nın dün akşam yaptığı basın açıklamasında, "Julia takım arkadaşlarına, teknik ekibe ya da yönetime hiçbir şekilde veda mesajı yollamamıştır." denildi. Ayrıca "Julia'nın durumundan endişe eden üçüncü şahısların, trajediden önce takım arkadaşlarıyla temas kurduğu söylentilerinin tamamen yanlış olduğu" belirtildi.

"ÖRDÜĞÜ DUVARI AŞAMAMIŞ OLMANIN PİŞMANLIĞI HEP BİZİMLE OLACAK"

Takım adına ortak açıklamada, "Julia'nın acısını bizimle paylaşmasını çok isterdik." denildi ve "Herkesten ruh halimize saygı duymasını istiyoruz." ricası paylaşıldı. Igor Gorgonzola Novara Başkanı Suor Giovanna Saporiti de "Julia'nın sıkıntısını önleyemediğimiz ve zamanında müdahale etme fırsatı bulamadığımız için bugün hepimiz kendimizi çaresiz ve mağlup hissediyoruz… Julia bize açılmadı; kırılganlığını güçlü, kibar, neşeli, kararlı bir kız görünümünün arkasına gizlemek için ördüğü duvarı aşamamış olmanın pişmanlığı hep bizimle olacak" dedi.

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SON DAKİKA: Voleybolcu Ituma'nın İstanbul'da ölmede önce takım arkadaşlarına veda mesajı attığı iddiasının doğru olmadığı açıklandı - Son Dakika
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