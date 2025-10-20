Voleybolda 3. Hafta Başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
18.30 Galatasaray Daikin-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
22 Ekim Çarşamba:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Mimar Sinan)
17.00 Göztepe-Aras Spor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
17.30 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel Voleybol)
18.00 Beşiktaş- Bahçelievler Belediyespor (Beşiktaş Gain)
19.30 Zeren Spor- Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
19.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
