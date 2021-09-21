7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 23 Eylül Perşembe günü başlayacak

Simya Metal sponsorluğunda bu sene 7.'si düzenlenecek TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ilk maçlar 23 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Efeler Ligi'nin İzmirli temsilcileri Altekma ve Arkas Spor'un yanı sıra ligin son şampiyonu Ziraat Bankkart ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'un katılacağı Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası tek devreli lig usulüyle Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde yapılacak.

23 Eylül Perşembe gününden itibaren her gün ikişer müsabakanın oynanacağı organizasyonu iki doz Kovid-19 aşısı olmuş ve ikinci dozun üzerinden 15 gün geçmiş olması veya müsabakadan 48 saat önce yaptırdıkları PCR testi negatif çıkan kişiler ücretsiz takip edebilecek.

Organizasyon öncesinde Kemeraltı'ndaki Abacıoğlu Hanı Konak Mutfağı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, bu sene 7. kez düzenledikleri turnuvaya katkılarından dolayı sponsorlara teşekkür etti.

Turnuvaya 7 sene önce şubenin asbaşkanı Gökhan Özyurtlu'nun gayretleriyle başladıklarını kaydeden Okumuş, şöyle konuştu:

"Artık bu sene turnuva yapacak mıyız diye düşünmeden işler kendiliğinden yürümeye başladı. Bu seneye kadar başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve voleybol camiasının katkılarıyla bu noktaya geldi. Turnuvayı 7 senedir aksatmadan sürdürmeyi iftihar meselesi olarak görüyoruz. Turnuvamızı 4 takımla yapıyoruz ama daha geniş bir programla yapma imkanımız olsa katılmak isteyen takım fazla. Bu ilgi sayesinde de artık turnuvamız geleneksel olarak anılacaktır."

Toplantıya İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Müdürü Enver Yılmaz, Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu, Arkas Spor Menajeri Mustafa Turan ve Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli de katıldı.

Turnuvanın maç programı şöyle:

23 Eylül Perşembe

14.00 Altekma-Ziraat Bankkart

17.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

24 Eylül Cuma

14.00 Altekma-Arkas Spor

17.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor

25 Eylül Cumartesi

14.30 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor

16.30 Arkas Spor-Ziraat Bankkart