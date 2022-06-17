Voleybolda değerlendirme toplantıları, İstanbul ve Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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Voleybolda değerlendirme toplantıları, İstanbul ve Ankara'da yapılacak

17.06.2022 12:16
Voleybolda değerlendirme toplantıları, İstanbul ve Ankara'da yapılacak

Voleybolda, lig değerlendirme toplantıları, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

Voleybolda, lig değerlendirme toplantıları, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Misli.Com Sultanlar Ligi'nin İstanbul'daki 2021-2022 voleybol sezonunun değerlendirileceği, 2022-2023 voleybol sezonuna ilişkin de görüş ve önerilerin paylaşılacağı toplantı, 28 Haziran Salı günü saat 14.00'te Volley Hotel'de yapılacak.

Axa Sigorta Efeler Ligi'nin sezon öncesi değerlendirme toplantısı ise Ankara'da gerçekleştirilecek. Başkentte 30 Haziran Perşembe günü Volley Hotel'de saat 14.00'te yapılacak toplantıda da kulüp yöneticileri ile başantrenörler bir araya gelecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Voleybolda değerlendirme toplantıları, İstanbul ve Ankara'da yapılacak - Son Dakika

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