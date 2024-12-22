Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş\'in yanıtı daha sert oldu

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Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor- Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-0 bordo mavililerin üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmaya ise maç öncesi Bodrumspor teknik direktörü Volkan Demirel'in Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş'in elini sıkmaması damga vurdu.

VOLKAN DEMİREL: ÖLENE SAYGISI OLMAYANIN CANLISINA HİÇ SAYGIM OLMAZ

Maçın ardından Volkan Demirel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Demirel şunları söyledi: "Benim camialarla hiçbir sorunum yok. Bu benim şahsi işim. Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın, benim canlısına hiç saygım olmaz. Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye kalkarken Şenol Hoca o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi.

"SEN TERBİYESİZSİN"

Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin."

"SÖYLEDİKLERİMİN ÖLENLERLE İLGİSİ YOK"

Şenol Güneş'ten ise yanıt gecikmedi. Basın toplantısında konuşan Güneş, Demirel'e zehir zemberek sözlerle şu yanıtı verdi: "Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Ben deprem döneminde maçlar oynanmasın dendiği zaman, bu şekilde kazanamazsınız. Bunun ölenlerle ilgisi yok kulüplerle ilgili bir şey söyledim. Federasyonun aldığı kararla ilgili söylüyorum.

"İT DE GELSE 'HOŞ GELDİN' DERİM"

Ölüler üzerinden menfaat sağlayarak depremden duygu sömürüsü yapan insanları insan olarak görmem ben. Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse ben 'Hoş geldin' derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere. Yok kurummuş, yok şahısmış. Demagoji ile işim yok benim."