Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu

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Trabzonspor-Bodrumspor maçı öncesi Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Güneş, "Güneş bana 'Çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin." diye konuştu. Şenol Güneş ise, "Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse ben hoşgeldin derim. Demagoji ile işim yok benim" yanıtını verdi.

22.12.2024 21:54
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Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor- Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-0 bordo mavililerin üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmaya ise maç öncesi Bodrumspor teknik direktörü Volkan Demirel'in Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş'in elini sıkmaması damga vurdu.

VOLKAN DEMİREL: ÖLENE SAYGISI OLMAYANIN CANLISINA HİÇ SAYGIM OLMAZ

Maçın ardından Volkan Demirel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Demirel şunları söyledi: "Benim camialarla hiçbir sorunum yok. Bu benim şahsi işim. Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın, benim canlısına hiç saygım olmaz. Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye kalkarken Şenol Hoca o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi.

Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu

"SEN TERBİYESİZSİN"

Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin."

Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu

"SÖYLEDİKLERİMİN ÖLENLERLE İLGİSİ YOK"

Şenol Güneş'ten ise yanıt gecikmedi. Basın toplantısında konuşan Güneş, Demirel'e zehir zemberek sözlerle şu yanıtı verdi: "Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Ben deprem döneminde maçlar oynanmasın dendiği zaman, bu şekilde kazanamazsınız. Bunun ölenlerle ilgisi yok kulüplerle ilgili bir şey söyledim. Federasyonun aldığı kararla ilgili söylüyorum.

Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu

"İT DE GELSE 'HOŞ GELDİN' DERİM"

Ölüler üzerinden menfaat sağlayarak depremden duygu sömürüsü yapan insanları insan olarak görmem ben. Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse ben 'Hoş geldin' derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere. Yok kurummuş, yok şahısmış. Demagoji ile işim yok benim."

Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş\'in yanıtı daha sert oldu

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Son Dakika Spor Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Celâl YILDIRIM:
    Volkan senin yaptığın gerçekten büyük terbiyesizlik yıllar oldu Türk futboluna hep kara leke gibisin merak ediyorum seni seven tek bir futbol sever varmı 29 70 Yanıtla
  • Alp Demir:
    volkan in adamlığını depremde herkes gördü 38 10 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    ŞENOL HOCA BEN İT GELSE HOŞGELDİN DERİM DEMİŞSİN AMA BU YARATIĞI KARŞILAMANA GEREK YOK 15 27 Yanıtla
  • Hakan Taş:
    Volkan Demirel Adamdır 18 12 Yanıtla
  • Nezif Aslan:
    Beşiktaş'ın bu hâlde olmasının tek sebebi bu adam terbiyesiz seviyesiz bir kişi paraları bitince takım çalıştırıyorlar ama o takımı batırıp kaçıyorlar 20 8 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Herkes hakettiğini yaşar 18 1 Yanıtla
  • mustafa dabak:
    Kesinlikle Volkan Demirel gibi Türkiye'ye mal olmuş birine yakışmayan bir hareket olmuş. umarım birgün telafisi mümkün olsun.???? 3 3 Yanıtla
  • monşer null:
    Volkan oğlum sana yakıştıramadım ayıp ettin Şenol Güneş r 5 1 Yanıtla
  • Rb14101973:
    Bravo Volkan,futbolculuğun zamanında hiç sevmesemde adamlığını deprem zamanı gördük. 0 0 Yanıtla
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