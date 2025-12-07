Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki görevinden istifa etti - Son Dakika
Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki görevinden istifa etti

07.12.2025 16:55  Güncelleme: 19:37
Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulunarak görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesini açıklayan Volkan Demirel, "Ben görevi bırakıyorum. İstifa ediyorum. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok da mutluyum. Ama biliyorsunuz, beni buraya getiren Mehmet Kaya başkandı. Arda Bey başkan seçildi, onu da tebrik ediyorum. Dün bana çok nazik davrandılar. Ama ben dün bu kararı almıştım.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, maçın ardından yaptığı röportajda sürpriz bir kararı açıkladı.

VOLKAN DEMİREL İSTİFA ETTİ

31 Ekim tarihinde Gençlerbirliği'nin başına geçen Volkan Demirel, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Genç teknik adam, yaşanan başkanlık değişiminin ardından görevi bırakma kararı aldığını belirterek, "Ben görevi bırakıyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Biliyorsunuz beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok iyi davrandılar. Ama ben bu kararı dün almıştım takımı yalnız bırakmamak istemedim." dedi.

NE OLMUŞTU?

Volkan Demirel'in yaşanan başkanlık değişiminin ardından "Mehmet Kaya varsa ben de varım. Mehmet Kaya yoksa yokum" sözleriyle rest çektiği iddia edildi. Taraftar gruplarının da isyan bayrağı çekmeye hazırlandığı öğrenilirken Mehmet Kaya'nın kriz büyümesin diyerek durumu yatıştırdığı öne sürüldü.

GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin başında 6 maça çıkarken 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sezgin Berberoğlu Sezgin Berberoğlu:
    bu adam dan bir cacık olmaz 68 43 Yanıtla
    oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Neden ! Fenerbahçeli olduğu için mi? Ve sen de kesin Galasaraylısın. Size karşı da iyi oynadığı için sindiremiyorsun bazı şeyleri. Ben sözü geçen iki takımı da tutmuyorum. Ama en azından sizlerden farkım gerçekleri görebiliyorum. Sen sanıyorsun ki senin Okan buruğun çok başarı değil mi? Okan’da 300 milyon dolarlık kadro varken Gençlerbirliği’nde 30 milyon dolarlık bile yok. Şunu aklına koy Volkan ilerde çok başarılı bir teknik direktör olacak. O zaman da gel, gel de benden özür dile ;) 10 5
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    liğin iyice suyu çıktı, bunlara görev vermeyin ya yazık o paralara 53 26 Yanıtla
  • Bilişim Hurda Bilişim Hurda:
    Volkan teknik direktör olduğundan beri kaç takımı küme düşürdü ona bir bakın Sonra kalitesini tartışalım 48 26 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    3 puan cepdeydı yapmambe volkan şike yapmadan doğru dürüst galıp gelemıyoruz zaten fenerbahçe için kalmalıydın 12 33 Yanıtla
  • jqkr4zw2yh jqkr4zw2yh:
    Fenerimize Hayırlı Olsunn 27 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
