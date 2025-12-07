Volkan Demirel, Gençlerbirliği\'ndeki görevinden istifa etti

bu adam dan bir cacık olmaz

oktay DENİZ:

Neden ! Fenerbahçeli olduğu için mi? Ve sen de kesin Galasaraylısın. Size karşı da iyi oynadığı için sindiremiyorsun bazı şeyleri. Ben sözü geçen iki takımı da tutmuyorum. Ama en azından sizlerden farkım gerçekleri görebiliyorum. Sen sanıyorsun ki senin Okan buruğun çok başarı değil mi? Okan’da 300 milyon dolarlık kadro varken Gençlerbirliği’nde 30 milyon dolarlık bile yok. Şunu aklına koy Volkan ilerde çok başarılı bir teknik direktör olacak. O zaman da gel, gel de benden özür dile ;)