Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap

Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap

26.05.2023 20:46

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in "3 puan hesapları ufak hesaplar. Benim futbolcum ölmüş. Şampiyon olsan ne, küme düşsen ne?" açıklamasının ardından Beşiktaş cephesinden cevap geldi. Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Volkan Demirel'in bu sözlerinin Beşiktaş'a yönelik olmadığını ifade edip, bu tarzda haber yapan gazetecilere çok sert çıktı.

Deprem felaketinde Hatay spor'daki mesai arkadaşlarını kaybeden Teknik Direktör Volkan Demirel'in"L1 Üçgen" YouTube kanalına verdiği röportaj gündem oldu.

"BANA GÖRE KÜÇÜK HESAPLAR"

Demirel'in, "Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" şeklindeki açıklamasının Beşiktaş'a gönderme olduğu yorumları yapıldı.

YÖNETİCİ ŞENOL'DAN PAYLAŞIM

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in açıklamalarına dair Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Volkan Demirel'in sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Şenol, "Volkan Demirel'in röportajını hiç alakası olmadığı halde Beşiktaş'ın haklı mücadelesine bağlamak isteyen, spor dünyasının eskimiş çakallarına sesleniyorum, Volkan da, Gökhan Zan da orada halkı moral olarak ayağa kaldırmak için çok güzel işler yaptılar, onlara ilk ulaşan da her zaman yanlarında olduklarını hissettiren de Beşiktaş kulübüdür. Bu konu iyilikte yarışmaktır. Gerisi fasa fiso." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap Beşiktaş'ın itirazı Volkan Demirel'i çılgına çevirdi: Hatay silinmiş, şampiyon olsan ne olur? Beşiktaş'ın itirazı Volkan Demirel'i çılgına çevirdi: Hatay silinmiş, şampiyon olsan ne olur?

Volkan Demirel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap - Son Dakika


Son Dakika
21:00 Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu
20:39 Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap
20:38 ABD'de polis, 11 yaşındaki çocuğu göğsünden vurdu
20:27 Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?
20:04 Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı
20:01 WhatsApp'a yeni özellik: Telefon numaraları tarih olacak
19:52 Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Milliyetçiler Dayanışma Platformu, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
19:48 BTK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı SMS'ine yasak geldi
19:38 Turan Hareketi Partisi 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
19:29 Kuzey Kore'de 2 yaşında bebeğin de bulunduğu aile esir kampına gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 21:10:41. #1.12#
SON DAKİKA: Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement