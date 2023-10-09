Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi Volkan Demirel oldu

2032 Avrupa Futbol Şampiyonasına EURUO 2032 ortak ev sahipliği için yarın UEFA'ya sunum yapacak Türk ve İtalyan heyetlerinin futbol elçileri Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon oldu.

EFSANE ELDİVENLER SUNUMA KATILACAK

İki milli kaleci Volkan Demirel ve Buffon, Türk ve İtalyan federasyonlarının yarın UEFA yönetim kuruluna yapacağı sunuma katılacak ve konuşma yapacaklar. Bu akşam Cenevre'ye gelecek Volkan Demirel, Türk ve İtalyan heyetlerinin UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek hazırlık çalışmasına da katılacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TÖREN SAAT 13.00'TE BAŞLAYACAK

2028 ve 2032 yıllarında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeler, yarın UEFA'nın merkezinde düzenlenecek törenle açıklanacak. EURO 2032 için Türkiye ve İtalya'nın, EURO 2028 için ise Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı bulunuyor. UEFA Yönetim Kurulu'nun 10 Ekim'de TSİ 10.30'daki toplantısının ardından, aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirecek. EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahiplerinin açıklanacağı tören ise TSİ 13.00'te başlayacak. Türkiye-İtalya adaylık sunumunda Türkiye Futbol Federasyonu'nu sahnede Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil edecek.

TFF CANLI YAYINLAYACAK

İtalya Futbol Federasyonu'nu temsilen ise delegasyonda Başkan Gabriele Gravina, Genel Sekreter Marco Brunelli, EURO 2032 Proje Müdürü Antonio Talarico, İtalya Millî Takımı'nın Kafile Başkanı ve İtalya'nın EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Gianluigi Buffon ve İtalyan TV sunucusu Ilaria D'Amico yer alacak. Ev sahiplerinin açıklanacağı törende, TFF'yi temsilen İsviçre'ye gidecek delegasyonda Onursal Başkan Şenes Erzik, 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, 2. Başkan Vekili Yalçın Orhan, Başkan Vekili Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan ve Şafak Müderrisgil de yer alacak. EURO 2028 ve EURO 2032 Ev Sahipleri Açıklanma Töreni, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya mecralarındaki hesaplarından canlı yayınlanacak.