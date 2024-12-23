Tolunay Kafkas, Şenol Güneş\'in elini sıkmayan Volkan Demirel\'i açık açık tehdit etti

Spor

Dün akşam oynanan Trabzonspor- Bodrum FK maçı öncesi ve sonrasında Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasındaki tartışmalara bir dönem Trabzonspor'da futbol da oynayan teknik direktör Tolunay Kafkas da girdi.

VOLKAN'A FENA YÜKLENDİ

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Tolunay Kafkas, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in maç öncesi ve sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmamasına sert sözlerle tepki gösterdi.

"SEN KİMSİN YA, FENERBAHÇELİSİN"

Volkan Demirel'e yüklenen Kafkas "Volkan'ı severim ama biraz haddini ve boyunu aşacak laflar ediyor. Bu deprem hepimizin canını çok yaktı. Kiminin az kiminin fazla değil. Şenol Hoca orada en az Volkan Demirel bu işi yüreğinden hissetmiş bir insan. Senin hassasiyetlerin var değil mi Volkan Demirel? Benim de var. Trabzonspor Başkanı ve hocası benim hassasiyetlerim. Sen nerelisin? Fenerbahçelisin. Senin hassasiyetin. Elini sıkmamak senin haddine mi? Nesin? Şenol Hoca bu depremde ölülere saygı duymuyor mu? Onu mu diyorsun? Diyorsun ki, ölüsüne saygı duymayanın dirisine saygı duymam. Sen kimsin ya? Sen hocayla ilgili nasıl böyle ifade kullanıyorsun? Biz de sana o zaman saygı duymuyoruz. Depremde biz de senin kadar acı çektik. Şenol Hoca da çekti. Şenol Hoca'nın ifade etmek istediği şeyler senin algıladığın şeyler değil. Yine de seni seviyorum ama fazla ileri gitmek istemiyorum. Bir daha düşün, bir daha söyle. Uzatırsan da kendin bilirsin. Biz uzatmayı severiz. Bu olacak iş değil" dedi.