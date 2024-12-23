Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti - Son Dakika
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Spor

Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti

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Trabzonspor - Bodrum FK maçının ardından Volkan Demirel ile Şenol Güneş arasındaki gerginliğe Tolunay Kafkas da dahil oldu ve Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i sert eleştirdi. Demirel'in söylemlerini "Haddini aşan" olarak nitelendiren Kafkas, " Trabzonspor Başkanı ve hocası benim hassasiyetlerim. Sen nerelisin? Fenerbahçelisin. Elini sıkmamak senin haddine mi? Nesin?" dedi.

23.12.2024 07:50  Güncelleme: 08:00
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Dün akşam oynanan Trabzonspor- Bodrum FK maçı öncesi ve sonrasında Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasındaki tartışmalara bir dönem Trabzonspor'da futbol da oynayan teknik direktör Tolunay Kafkas da girdi.

VOLKAN'A FENA YÜKLENDİ

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Tolunay Kafkas, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in maç öncesi ve sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmamasına sert sözlerle tepki gösterdi.

"SEN KİMSİN YA, FENERBAHÇELİSİN"

Volkan Demirel'e yüklenen Kafkas "Volkan'ı severim ama biraz haddini ve boyunu aşacak laflar ediyor. Bu deprem hepimizin canını çok yaktı. Kiminin az kiminin fazla değil. Şenol Hoca orada en az Volkan Demirel bu işi yüreğinden hissetmiş bir insan. Senin hassasiyetlerin var değil mi Volkan Demirel? Benim de var. Trabzonspor Başkanı ve hocası benim hassasiyetlerim. Sen nerelisin? Fenerbahçelisin. Senin hassasiyetin. Elini sıkmamak senin haddine mi? Nesin? Şenol Hoca bu depremde ölülere saygı duymuyor mu? Onu mu diyorsun? Diyorsun ki, ölüsüne saygı duymayanın dirisine saygı duymam. Sen kimsin ya? Sen hocayla ilgili nasıl böyle ifade kullanıyorsun? Biz de sana o zaman saygı duymuyoruz. Depremde biz de senin kadar acı çektik. Şenol Hoca da çekti. Şenol Hoca'nın ifade etmek istediği şeyler senin algıladığın şeyler değil. Yine de seni seviyorum ama fazla ileri gitmek istemiyorum. Bir daha düşün, bir daha söyle. Uzatırsan da kendin bilirsin. Biz uzatmayı severiz. Bu olacak iş değil" dedi.

Tolunay Kafkas, Şenol Güneş\'in elini sıkmayan Volkan Demirel\'i açık açık tehdit etti

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Son Dakika Spor Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Emir Arslan:
    Sen kimsin peki yalakalık yapma 23 6 Yanıtla
  • Bilal Kelleci:
    Adam olsaydıda elini sıksaydı.Adamlar depremde can derdine düşmüşler.senin savunduğun mahluk maçllarını oynayabilirler diyor.sen de aynı mahluksun demekki.insan canından çokmu önemli günümüzü. kirlenmiş futbolu mahlukatlar..... 24 4 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    çokta önemli birisi deil bu sacsiz 17 4 Yanıtla
  • Mehmet Yağmur:
    Kendisi kimmiş ki Volkan'ın arkasında milyonlarca insan var asıl sen haddini aşma Tolunay 10 6 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Yarın ts den teklif gelirse diye kapı kulu olmuş köpek havlıyor 10 2 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    böyle devam et sen de yalakaliğa..belki yardımcı antrönörlük falan kaparsın ts den... 7 4 Yanıtla
  • Mehmet Vural:
    Kendini futbol filozof zanneden kuş beyinli 3 0 Yanıtla
  • ekenel:
    birde bu terbiyesizi ümit milli takım hocası yapmışlar asıl sen kimsin ne başarın var onu söyle 3 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Belki bir gün Şenol hoca kovulursa diye kendine yer etmeye çalışıyor fırsatçı. O dönem tüm ülke tepki göstermişti Şenol Güneşin açıklamalarına kasap et derdinde koyun can derdinde diye. Volkan Demirel tepkisini en güzel şekilde gösterdi. Bunu Fenerbahçeyle özdeşleştirmeye çalışması ayrı bir akıl tutulması ne alakası var. Elini sıkmama fikri tamamen Volkanın öz iradesidir. Camiyaları karşı karşıya getirmek hoşuna gidiyor anlaşılan. 2 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Sen Trabzon çocuğuyum diye tribüne oynuyorsun ama kovulduğun Trabzon dan tazminat almayı biliyorsun, bırak bu işleri. Siyaset de yaparsın, kendine mevkide ayarlarsın. Adamlığa gelince sana çok ağır gelir Volkan, Fenerbahçeli olarak rakipler tarafından sevilmeyebilir ama milli maçlarda ve depremdeki duruşu ile adamın hası olduğunu kanıtlamıştır. Hani sen nesin diyorsun ya, Adamın Hası oluyor kendisi. 0 0 Yanıtla
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