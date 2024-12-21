Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış

Geniş Video İzle

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara, aldatma iddialarıyla gündeme geldi. Şimdilerde Sivasspor'da forma giyen Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, Nara'nın kocasıyla birliktelik yaşadığını ve bu durumu kanıtlayacak kamera kayıtlarına sahip olduğunu iddia etti.

21.12.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili neredeyse her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Çalkantılı dönemde bir açıklamada Simona Guatieri'den geldi.

Şimdilerde Sivasspor'da forma giyen futbolcu Keita Balde'nin eski eşi Guatieri "Keita ile Wanda görüşüyordu. Nara kocamla yatmış. Elimde kamera kayıtları var" dedi.

Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış

Guatieri, Bake of Famosos'un sunucusu, Mitre Live'a verdiği röportajda eski eşi Balde ile Wanda Nara'nın görüştüklerini gösteren kamera kayıtlarının elinde olduğunu öne sürdü.

Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Keita Balde

"DELİLLER VAR"

Guatieri "Keita ile mayıs 2022'de evlendim. Bir rüyada gibiydim ama her şey o gün sona erdi. O tarihten 2 ay sonra Icardi bana eşinin Keita ile birlikte olduğunu söyledi" diyen Guatieri "Evdeki kameradan alınan deliller var. Bunlar sadakatsizliğini kanıtlayacak kanıtlar" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın kendisine Balde ile birlikte Dubai'den fotoğraflar gönderdiğini de söyleyen Guatieri, "Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın. Ona ne diyebilirim bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü korkunçlar" dedi.

Wanda Nara, Icardi\'yi Süper Lig\'de forma giyen futbolcuyla aldatmış

Mauro Icardi, Keita Balde, Wanda Nara, Sivasspor, Futbol, Simona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Bu Kim:
    arkadaş vermeyin artik wanda naranin haberlerini herkes biliyor artik onu 42 3 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    Kadın icardiden daha fazla haber oldu valla 28 2 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    ne doyumsuz kadınmış be 26 1 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Arjantinin milli motoru.Herzaman ilk on birde istikrar o biçim. 19 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    gedson fernandes hahahaha 8 6 Yanıtla
  • Hasan Koca:
    bu nedir arkadaş yaww yayın yasağı getirin şu kadına artık... 10 2 Yanıtla
  • Murat Ceylan:
    wanda=yürüyenkerhane 10 1 Yanıtla
  • vasfi demir:
    Sivas enisteniz olmuş cinconlar)) 8 1 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    icardinin boynuzlar arjantinden gorunur 8 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    hakkıdır o kadının 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:56 Esad’ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:08 HTŞ lideri Colani’nin ABD’den tek bir isteği olmuş HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
00:22 KKTC’de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet
00:05 Norveç’te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Norveç'te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:22 Dusan Tadic’ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
23:02 ’Çerkes Cengiz’in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar ’yok artık’ dedirtti 'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
23:01 Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
22:47 Mourinho’dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 20:17:44. #1.12#
SON DAKİKA: Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.