Wanda Nara'nın Icardi paylaşımı Galatasaray taraftarını yerle yeksan etti: Asla unutmayacağız

Dört gözle Mauro Icardi'nin bonservisinin alınmasını bekleyen Galatasaray taraftarının kafası, Arjantinli golcünün eşi ve menajeri Wanda Nara'nın paylaşımıyla karıştı.

"BU KUPAYI KALDIRACAĞINI BİLİYORDUM"

Veda gibi bir paylaşımda bulunan Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum.

"GALATASARAY AİLEMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın paylaşımı: