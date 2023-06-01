Wanda Nara'nın Icardi paylaşımı Galatasaray taraftarını yerle yeksan etti: Asla unutmayacağız - Son Dakika
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Wanda Nara'nın Icardi paylaşımı Galatasaray taraftarını yerle yeksan etti: Asla unutmayacağız

01.06.2023 17:07

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağını işaret eden bir paylaşımda bulundu. "Galatasaray'ı sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" diyen Nara yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız." dedi.

Dört gözle Mauro Icardi'nin bonservisinin alınmasını bekleyen Galatasaray taraftarının kafası, Arjantinli golcünün eşi ve menajeri Wanda Nara'nın paylaşımıyla karıştı.

"BU KUPAYI KALDIRACAĞINI BİLİYORDUM"

Veda gibi bir paylaşımda bulunan Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum.

"GALATASARAY AİLEMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın paylaşımı:

Wanda Nara'nın Icardi paylaşımı Galatasaray taraftarını yerle yeksan etti: Asla unutmayacağız
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