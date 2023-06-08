West Ham United UEFA Konferans Ligi'ni 90+'da kazandı - Son Dakika
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West Ham United UEFA Konferans Ligi'ni 90+'da kazandı

08.06.2023 00:32

UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya geldi. West Ham United, Prag'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü. İngiliz ekibi, geçen sezon düzenlenen turnuvada Roma'nın ardından Konferans Kupası'nı kazanan ikinci takım oldu.

UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United, karşı karşıya geldi. Prag'da oynanan karşılaşmayı West Ham 2-1 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United

WEST HAM 90'DA GÜLDÜ

İkinci yarıya iyi başlayan West Ham United, 62. dakikada Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina, bu gole hemen cevap verdi. Giacomo Bonaventura, 66. dakikada skoru eşitledi. West Ham United, 90. dakikada Jarrod Bowen'in attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından İngiliz ekibi, Konferans Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United

İLK KUPA ROMA'NIN

Geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma zafere uzanmıştı. İtalyan ekibi, Feyenoord'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götüren ilk takım unvanını kazanmıştı.

Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United
Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United
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West Ham United, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor West Ham United UEFA Konferans Ligi'ni 90+'da kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: West Ham United UEFA Konferans Ligi'ni 90+'da kazandı - Son Dakika
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