Galatasaray ve Trabzonspor\'dan Westerlo\'ya! Emin Bayram ve Doğucan Haspolat imzayı atıyor

Galatasaray'dan Emin Bayram ve Trabzonspor'dan Doğucan Haspolat'ın yeni rotası Belçika oldu. İki futbolcu da son dakikada bir pürüz çıkmazsa yeni sezonda Westerlo forması giyecek.

EMİN BAYRAM İMZAYI ATIYOR

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Emin Bayram, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından satın alma opsiyonuyla Westero'ya imza atacak.

DOĞUCAN'IN ADRESİ DE BELÇİKA OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Westerlo, Doğucan Haspolat için Trabzonspor ve futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haspolat ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Emin Bayram