Galatasaray'dan Emin Bayram ve Trabzonspor'dan Doğucan Haspolat'ın yeni rotası Belçika oldu. İki futbolcu da son dakikada bir pürüz çıkmazsa yeni sezonda Westerlo forması giyecek.
Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Emin Bayram, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından satın alma opsiyonuyla Westero'ya imza atacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Westerlo, Doğucan Haspolat için Trabzonspor ve futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haspolat ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray ve Trabzonspor'dan Westerlo'ya! Emin Bayram ve Doğucan Haspolat imzayı atıyor - Son Dakika