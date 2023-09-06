Galatasaray ve Trabzonspor'dan Westerlo'ya! Emin Bayram ve Doğucan Haspolat imzayı atıyor - Son Dakika

Galatasaray ve Trabzonspor'dan Westerlo'ya! Emin Bayram ve Doğucan Haspolat imzayı atıyor

Galatasaray ve Trabzonspor\'dan Westerlo\'ya! Emin Bayram ve Doğucan Haspolat imzayı atıyor
Son Güncelleme: 06.09.2023 14:17

Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo, Galatasaray'dan Emin Bayram ve Trabzonspor'dan Doğucan Haspolat ile imza aşamasına geldi.

Galatasaray'dan Emin Bayram ve Trabzonspor'dan Doğucan Haspolat'ın yeni rotası Belçika oldu. İki futbolcu da son dakikada bir pürüz çıkmazsa yeni sezonda Westerlo forması giyecek.

EMİN BAYRAM İMZAYI ATIYOR

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Emin Bayram, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından satın alma opsiyonuyla Westero'ya imza atacak.

DOĞUCAN'IN ADRESİ DE BELÇİKA OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Westerlo, Doğucan Haspolat için Trabzonspor ve futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haspolat ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Emin Bayram
Doğucan Haspolat

Doğucan Haspolat, Emin Bayram, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ve Trabzonspor'dan Westerlo'ya! Emin Bayram ve Doğucan Haspolat imzayı atıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray ve Trabzonspor'dan Westerlo'ya! Emin Bayram ve Doğucan Haspolat imzayı atıyor - Son Dakika
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