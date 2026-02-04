Perunicic ve Ashki\'den Kağıtspor\'a övgü

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt spor'un yabancı oyuncuları Nemenja Perunicic ve Sina Ashki, kulübün profesyonel yapısına hayran kaldı. Efeler Ligi'ni hedefleyen ikili, Türkiye'deki voleybol atmosferinden etkilendiklerini belirtti.

Mavi-beyazlı kulübün sezon başında kadrosuna kattığı Karadağlı smaçör Nemenja Perunicic ile İranlı pasör çaprazı Sina Ashki, kulübün organizasyon yapısı ve Türkiye'deki voleybol atmosferine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takımın 25 yaşındaki smaçörü Nemenja Perunicic, 12 yıllık voleybol kariyerinde 5. kez yurt dışında forma giydiğini ancak Türkiye'de ilk deneyimini yaşadığını söyledi.

Kağıtspor'un organizasyon yapısından etkilendiğini dile getiren Perunicic, "Genel olarak buradaki ortamı çok beğendim. Daha önce oynadığım kulüplerle kıyasladığımda, Kağıtspor'un organizasyon anlamında çok daha iyi bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Destek, planlama ve profesyonellik. Her şey çok iyi" dedi.

"Benim ülkemde voleybol bu kadar popüler değil"

Perunicic, Türkiye'deki spor kültüründen özellikle etkilendiğini vurgulayarak, "Türkiye büyük bir ülke ve burada spora çok ciddi bir ilgi var. Taraftar desteği çok geniş. İnsanların sporu bu kadar sahiplenmesi beni gerçekten etkiledi. Benim ülkemde voleybol bu kadar popüler değil" diye konuştu.

Ashki: "Şimdiye kadar oynadığım en iyi liglerden biri"

Sezonun ilk aylarında takıma katılan 22 yaşındaki İranlı pasör çaprazı Sina Ashki ise kısa sürede şehre ve takıma adapte olduğunu kaydetti. Ashki, "Kağıtspor çok iyi bir takım ve bu Türk takımının bir parçası olmaktan çok mutluyum. Antrenmanlar çok güçlü, takım çok motive. Takımdaki arkadaşlık bir harika. Gerçekten çok iyi bir antrenörümüz var" şeklinde konuştu.

Sina Ashki, Türk voleybolunun dünya çapındaki konumuna da dikkati çekti. Lig kalitesinin kendisini fazlasıyla etkilediğini söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Buradaki lig, şimdiye kadar oynadığım en iyi liglerden biri. Antrenör kalitesi çok yüksek. Umarım birkaç yıl daha bu ligde oynamaya devam ederim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye geliş sürecine de değinen Ashki, transferinin Türk antrenörler sayesinde gerçekleştiğini belirterek, "Teknik direktörler aracılığıyla buraya geldim. Yani beni Türk teknik adamlar keşfetti. Voleybol kariyerim için çok büyük hedeflerim var. Bunlardan biri de Türkiye'de oynamaktı. Kağıtspor bana her anlamda destek çıktı" dedi. - KOCAELİ