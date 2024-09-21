Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

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Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e makamında tokat atan kulüp yöneticisi Cengiz Şen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Darbedilen İn ise, olayların yayılmasının ardından yakınlarına, "Başım belaya girecek" diyerek şehirden ayrıldı.

21.09.2024 17:01
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Önümüzdeki Pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi Sakaryaspor'un başkanı Gökhan İn makamında saldırıya uğradı. Kulübün Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Cengiz Hamza Cengiz Şen, Gökhan İn'e tokat attı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Gündeme bomba gibi düşen skandal görüntülerde başkan İn'e tokat atan saldırganın konuşmaları saniye saniye kaydedildi. Saldırganın, "Dinle beni, isim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği ve İn'e tokat attığı görüldü.

"KALP VAR BENDE"

Yaşadığı saldırı anında korku dolu anlar yaşayan Başkan İn ise, "Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam" diyerek yanıt verdi.

GÖKHAN İN, ŞEHİRDEN AYRILDI

Olayda yeni gelişme yaşandı. Kulüp başkanı Gökhan İn, olayların yayılmasının ardından yakınlarına, "Başım belaya girecek" diyerek şehri terk etti.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheli Cengiz Şen hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan Şen Sakarya'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Başkan Gökhan İn'e tokat atan Cengiz Şen'in ifadesi ile videoyu kaydeden kişi de ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Cengiz Şen'in emniyetteki ifadesinde, çıkan tartışma sonrası sinirine hakim olamadığını söyleyerek, "Yönetimde beraber çalıştık. Yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin tartışma çıktı. Ona bağlı olarak kendime hakim olamadım" dediği belirtildi.

Ayrıca Cengiz Şen olay esnasında görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin de olduğunu ve görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini de iddia etti. Polis ekipleri görüntüyü kaydettiği tespit edilen S.İ.'yi bulup ifadesine başvurmak için çalışma başlattı.

S.İ. istifasını, "Görevim süresince, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak, son dönemde alınan bazı kararlar ve atılan adımlar, kulübümüzün geleceği açısından elzem duruma gelmiştir Bu süreçte, kulübümüzün başarısına olan inancımı kaybetmemekle birlikte, bu hataların düzeltilmesi için gerekli adımların atılmadığını ve mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını görmekteyim. Bu koşullar altında, kulübümüz için en doğru ve sorumlu kararın, görevimden ayrılmak olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte, kulübümüze katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve teknik ekibe futbolculara, tüm personel ekibe ve Büyük Sakaryaspor taraftarına teşekkür etmek isterim. Kulübümüzün karşı karşıya olduğu zorlukları aşarak hak ettiği yere ulaşacağına olan inancımı koruyorum. Gelecek için en iyi dileklerimle" ifadeleri ile duyurmuştu.

Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

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Son Dakika Spor Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Adem GS:
    Bu olaydan sonra Sakaryaspora olan sempatim bitmiştir. 82 0 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    şimdi bizim adaletimiz bu şahsı serbest bırakır sosyal medya ayaklanır sonra tutuklar tarih tarih olalı böyle korkak hakim savcı görmemiştir 61 4 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    Yüreği olmayan o. Başkanlık koltuğuna oturmasin 8 11 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Kesin birisi silahı çıkarmış bu adamda tokatlıyor ah keşke adalet dersini verse 17 1 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Büyük Sakaryaspor taraftarı konuya el atar... 7 2 Yanıtla
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