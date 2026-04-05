Yalçın'dan Adaletsiz Penaltı Eleştirisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin son dakikasında sarı-lacivertli takıma verilen penaltının 'adaletsiz' olduğunu söyledi. Yalçın, özellikle bu sezon derbi müsabakalarında rakipler lehine verilen kararların da doğal akışa uygun olmadığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Kaybetmek istemezdik, amacımız kazanmaktı"

Kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Kaybetmek istemezdik, amacımız kazanmaktı. Oyuna iyi başladık, ilk yarı bizim kontrolümüzdeydi. Skor yapabilirdik öne geçebilirdik ama topu içeri atamadık. İkinci yarı rakip bizden daha iyiydi, daha baskılıydı. İkinci yarıyı da onlar kazanabilirdi. Oyuncular iyi mücadele etmeye çalıştılar. Amir Murillo'nun sakatlığının ardından takımın dengesi çok bozuldu" ifadelerini kullandı.

"Yaşananların doğal akışa uygun olduğuna inanmıyorum"

53 yaşındaki teknik adam, müsabakanın son dakikalarında verilen penaltı kararını da sert sözlerle eleştirdi. Sergen Yalçın, "Hakem pozisyona en az 50 metre uzakta. Pozisyonu görme ihtimali yok. Hata yaptı, penaltıyı verdi diyelim; pozisyon ceza alanı dışında, içeride değil. Devamında penaltı ile alakası yok. Bu sene Trabzonspor, Galatasaray, ilk yarıdaki Fenerbahçe derbisi, bu derbide yaşananların doğal akışa uygun olduğuna inanmıyorum. Beşiktaş camiası olarak çok üzgünüz. Çok çalışıyoruz, geleceğe dair planlamalar yapıyoruz ama bu tür yaşanan olaylar şevkimizi çok kırıyor. Fenerbahçe maçı kazanabilirdi ama böyle bir penaltıyla maç kazanmak geceye yakışmadı. VAR'daki arkadaşlara da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz bu şartlarda kupayı kazanamayız"

Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda oturan hakemlerin hata yapmalarını kabul edemediğini dile getiren siyah-beyazlıların teknik direktörü, şunları dile getirdi:

"Oyuncular saha içerisinde pozisyonların penaltı mı, kırmızı mı, sarı kart mı olduğunu biliyorlar. Pozisyonlar karşılığı verilecek cezaları biliyorlar. Bazı pozisyonlarda bizim aleyhimize bu kararlar verilmesini nasıl normal karşılayalım. Bizim zaten şampiyonluk iddiamız yok. Biz bu şartlarda kupayı falan kazanamayız. Öyle bir şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bu yönetimlerle bu kararlarla.. Pozisyon hem dışarıda hem penaltı değil. Hakem hata yaptı anlarım ama televizyon başındaki hakemler nasıl hata yapar anlamıyorum. Kare kare seyredip böyle bir yorum yapmak nasıl bir mantık. Bir çıkış yolu bulamıyoruz. Kaybedebiliriz, kazanabiliriz de ama bu sene bütün derbiler başımıza gelenler inanılır gibi değil, ben şoktayım."

"'Hakemi yeneceksin' cümlesi eski moda"

Sergen Yalçın, VAR'ın olduğu bir futbol ortamında 'hakemi de yeneceksin' cümlesinin eski moda kaldığını savunarak, "Devre arasında çok büyük para harcamadık. Çok ciddi bir değişim yaşadık devre arası. Ama çok da art niyetli olmamak lazım. Tabii ki Beşiktaş formasının değeri çok büyük. Oyuncuların da ellerinden geleni yaptığını düşünüyorum. Hakemi yeneceksin cümlesi, o eski modaydı. Artık böyle bir moda yok. VAR'ın olduğu bir yerde böyle bir cümle kurulamaz. Masa başında karar veriliyor ve bu bizi ciddi etkiliyor. Art niyetli olmak istemiyorum ama bugünkü penaltı pozisyonunu bir izleyin. Penaltı olup olmadığına bir bakın. Ben kendi adıma bir şey istemiyorum, 'bize verin' diye bir şey demiyorum. Zaten bize de bir şey vermiyorlar. Rakipler kırmız kart yemiyor, penaltı veriliyor böyle pozisyonlarda" diye konuştu.

"Böyle adaletsiz şekilde olmamalı"

Son dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararının 'adaletsiz' olduğunu yineleyen Yalçın, "Gökhan haftalardı oynamıyor. 1-2 hata yaptı. Oyuncu hata yapabilir. Biz oyuncuya niye bu hatayı yaptın diyemeyiz. Sadece bu hatayı nasıl düzelteceğini gösterebiliriz. Hatalar olmasa futbolda gol olmaz zaten. Biz her aman onların yanındayız. Onlarla görüşüyoruz. Bugün kimin kazandığı ve kaybettiğinden ziyade önemli olan son dakikada verilen penaltının çok adaletsiz olması. Böyle adaletsiz şekilde olmamalı" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL