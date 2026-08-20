Muğlaspor\'da Koşukavak: Tarihin En Zor Sezonu

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımın sezon başında yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Bu kadar zor şartlar altında sahaya çıkıp mücadele ediyoruz. Oyuncularım çıkıp yüzde 100'ünü veriyor" dedi.

Muğlaspor, hafta sonu Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Akyaka'da düzenlenen kahvaltı programında yönetim, futbolcular, teknik heyet ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımın son durumu, transfer çalışmaları, Bodrum FK karşılaşması ve kulübün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Muğlaspor tarihinin en zor sezonu"

Son oynanan karşılaşmayı değerlendiren Koşukavak, Muğlaspor'un sezona birçok dezavantajla başladığını ifade etti.

Muğlaspor'un 20-21 oyuncu transferiyle yeni bir kadro oluşturduğunu belirten Koşukavak, "Muğlaspor şu anda bu ligdeki en dezavantajlı takım. 20-21 transfer, hiçbir iskeleti olmayan bir takım. Kongre sürecinden buraya transfer gecikmiş, hazırlık dönemi gecikmiş. Şu anda takım 6. haftasına girdi. Bütün literatürler 6 ile 8 hafta arasında bir takımın fiziksel ve taktiksel hazır olacağını yazarken biz daha yeni 6. haftaya giriyoruz ve burada lig oynuyoruz" diye konuştu.

Transferlerin gecikmesinin takımı etkilediğini dile getiren Koşukavak, "Böyle bir durumda maça hazırlanmak çok kolay değil. Burası 2. Lig, 3. Lig'e benzemez. Burada büyük bütçelere karşı, büyükşehirlere karşı rekabet ediyorsunuz. Oyuncu kalitesi çok yüksek kadrolara karşı mücadele ediyorsunuz. Bu zor" ifadelerini kullandı.

Muğlaspor'un tarihinin en zor sezonlarından birini geçirdiğini söyleyen Koşukavak, "Şunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim; Muğlaspor tarihinin en zor sezonu bu sezon" dedi.

"Muğlaspor'un yapısal olarak çok şeyi değiştirmesi gerekiyor"

Muğlaspor'un son üç yılda hızlı bir şekilde lig değiştirdiğine dikkat çeken Koşukavak, kulübün yapısal anlamda değişime ihtiyacı olduğunu belirtti. Koşukavak, "Üç yıl böyle hızlı bir lig değiştirmeden sonra birçok şeyi değiştirmesi gerekiyor Muğlaspor'un. Yapısal olarak çok değişmesi gereken şeyler var. Gerekli olan, olmazsa olmazlar var. Yönetim kurulu ve başkanımız Menaf Kıyanç bu konuda çok samimi, çok içten mücadele edip bir şeyleri değiştirme gayretindeler" şeklinde konuştu.

"Kulübün ciddi bir tesis ihtiyacı var"

Muğlaspor'un mevcut tesis koşullarının profesyonel futbol seviyesinde yeterli olmadığını ifade eden Koşukavak, tesisleşmenin kulübün geleceği açısından önem taşıdığını söyledi.

Koşukavak, "Muğla şehrinin topyekun kalkınmaya ihtiyacı var. Bu iyi niyetli yönetim bir yerden sonra yetmiyor. Daha başka dinamiklerin devreye girmesi lazım. Bu kulübün fiziki şartlarını komple değiştirmesi gerekiyor. Mevcut bulunduğumuz tesis çok yeterli değil. Biz oradan 25 dakika antrenmana gidip 25 dakika geliyoruz. Bu seviyede böyle şeyler yok" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç'ın oyuncuların toparlanması amacıyla kısa sürede bir havuz yaptırdığını belirten Koşukavak, bunun önemli ancak geçici bir çözüm olduğunu ifade ederek, "Başkan sağ olsun çok hızlı bir şekilde bize oyuncuları toparlaması için küçük bir soğuk havuz yaptı. Ama bunlar pansuman tedaviler, geçici pansuman. Buranın kalıcı, çok ciddi bir futbol kulübü tesisine ihtiyacı var" dedi.

"Transfer ihtiyacımız var"

Muğlaspor'un transfer çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Koşukavak, mevcut kadronun henüz tamamlanmadığını ifade etti. Koşukavak, "Transfer yapmaya çalışıyoruz. A takımımız tamam değil. Transfer ihtiyacı var takımın. Eğer kadroya bu lig seviyesinin üzerinde oyuncu katamazsak çok ciddi problemler yaşar bu takım. Biraz daha lige göre oyuncu kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Elimizde iyi oyuncular var ama yetmez" diye konuştu.

Kısa süre içerisinde 20-21 oyuncunun transfer edilerek lige başlanmasının kolay olmadığını dile getiren Koşukavak, "25 gün, bir ay gibi bir sürede 20-21 tane oyuncu transfer edip lige başlamak kolay bir şey değildi. Kısa vadede iyi organize olduk. Biz de sahanın içinde elimizdeki mevcut kadroya göre bir şeyler dizayn etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın fiziksel ve kadro kalitesi açısından henüz istenilen seviyede olmadığını belirten Koşukavak, bunun zaman içerisinde değişeceğini söyledi.

Koşukavak, "Daha hazır değiliz işin gerçeği. Hem kadro kalitesi anlamında hem de fiziksel anlamda hazır olmayan oyuncularımız var. Çok handikaplı bir sezona başladık. Ama bunlar 3-5 hafta sonra değişir" dedi.

"Çok fazlasıyla maddi ve manevi desteğe ihtiyaç var"

Muğlaspor taraftarlarına ve Muğla'daki tüm dinamiklere destek çağrısında bulunan Koşukavak, sezonun zorlu geçeceğini belirtti.

Koşukavak, "Buradan tüm Muğlaspor taraftarlarına selamlarım olsun. Zor bir sezon. Kendi şehirlerinin takımlarına bugüne kadar sahip çıktıkları gibi bundan sonra da sahip çıkmalarını istiyorum. Çok zorlu bir sezon bu sezon. Çok fazlasıyla maddi, manevi çok desteğe ihtiyaç var. Çünkü bu lig çok değerli. Bu ligin kıymetini bilmek gerekiyor" dedi.

"Yönetim insanüstü mücadele ediyor"

Muğlaspor yönetiminin son üç sezondaki çalışmalarına da değinen Koşukavak, Başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kurulunun önemli bir mücadele verdiğini söyledi.

Koşukavak, "Yönetim kurulunun tekrardan altını çizeyim; insanüstü bir mücadele ediyorlar. Hem transfer konusunda hem ekonomik şartlarda. Son üç sezondur çok başarılılar. Ama çok desteğe ihtiyaçları olduğunu görüyorum ve düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bunları söylemezsem vicdanen rahat edemiyorum"

Muğlaspor'un fiziki şartlarıyla ilgili açıklamalarının kendi kişisel çıkarlarıyla ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Koşukavak, bu konuların kulübün geleceği açısından gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

Koşukavak, "Ben Egeliyim. Aynı zamanda Egeli olduğum için biraz da hassasiyet hissediyorum. Bu konulara hiç girmeden, bir şey söylemeden de geçebilirim ama vicdanım çok rahat etmiyor. Türkiye'nin çok ciddi büyükşehirlerinde çalıştım; Kayserispor, Bursaspor, Denizlispor o yüzden bunları eğer söylemezsem vicdanen rahat edemiyorum" dedi.

Profesyonel bir teknik direktör olarak görev yaptığı kulübün yeterlilik ve yetersizliklerini dile getirmeyi sorumluluk olarak gördüğünü belirten Koşukavak, "Ben bir profesyonelim. Bulunduğum yerdeki yeterliliklerin ve yetersizliklerin söylenmesi konusunda sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Bunları da dile getiriyorum. Dikkatinizi bir yere çekmek istiyorum" diye konuştu.

"Muğlaspor'un geleceğini kurtarır"

Muğla'nın geniş bir coğrafyaya sahip büyükşehir olduğunu hatırlatan Koşukavak, kulübün fiziki şartlarının daha iyi olmasını beklediğini söyledi.

Koşukavak, "Yıl 2026. Birçok Anadolu şehrinde belki geçmişte küçük dediğimiz takımlar böyle yapılanırken Muğla, İstanbul'dan bile büyük yüzölçümü olan bir büyükşehir belediyesi olarak ve bu kadar ilçe ve bu kadar lokasyonu geniş bir yerde gerçekten çok şaşırdım. Fiziki şartları daha iyi bekliyordum. Bunların ivedilikle düzelmesi Muğlaspor'un geleceğini kurtarır" dedi.

Kulübün geleceği için kalıcı yatırımlar yapılması gerektiğini belirten Koşukavak, "Günlük pansumanlarla bir yere kadar gidebilirsiniz. Modern koşullarda, modern bir futbol kulübü haline gelebilmesi adına farkındalık oluşturabilirim diye düşünüyorum. Onun mücadelesini veriyorum. Bu farkındalığı oluşturursam gelecek her zaman daha kolay" ifadelerini kullandı.

Koşukavak, sezonun ilerleyen haftalarında yapılacak transferlerle takımın daha iyi bir seviyeye geleceğini belirterek, "İnşallah ilerleyen zamanda takımımızı transferle daha iyi hale getirip, iyi skorlar alıp o skorların arkasından da takım üzerinden birtakım şeyler konuşabiliriz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.