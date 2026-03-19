Yalçın, takımın toparlandığını vurguladı

19.03.2026 23:08
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa galibiyeti sonrası derbi mağlubiyetini değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, derbi mağlubiyeti sonrasında kısa sürede toparlandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Milli maç arasından önce kazanmak önemliydi. Derbi mağlubiyetinden sonra toparlanmak kolay olmuyor. Oyuncularım 2 maçta da iyi performans gösterdi. Bugün erken gol bulduk. Skor sıkıntılı görünse de oyuna baktığımızda rakibin pozisyonu yok. İkinci yarı 3-4 net pozisyon yakaladık. Orada da kaleci şanslıydı. Yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Ligde bir hedefleri kalmayan Yalçın, "Derbiden sonra artık ligde hedef koymamız zor. Eğer derbiyi kazansaydık, ilk üç içine girme ihtimalimiz yüzde 90'dı. Ligde sadece kendi pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Üst sıralara çıkmak için başkasının ayağına bakmak gerekiyor. Beşiktaş kalan 7 maçın hepsini de kazanmak ister. Türkiye Kupası bizim değerli. Avrupa'ya kolay yoldan çıkış bileti. Orası bizim için daha önemli duruma geçti şu anda." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem yönetimlerinden bu sezon şikayetçi olduklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Hakemleri konuşmak istemiyorum. Maalesef işler pek iç açıcı değil hakem yönetimi konusunda. Bugün de memnun olmadığımız bir hakem yönetimi vardı. Derbide yaşananlar, verilmeyen kartlar, kuralların uygulanmaması... Kuralların herkese uygulanması gerekiyor. Kimseden ekstra bir şey istemiyoruz. Sezon başından beri ciddi problemler yaşıyoruz hakemlerle ilgili. Beşiktaş camiası olarak bu konudan dertliyiz. önümüzdeki sene umarım böyle olmaz. Bizim bir geleceğimiz planlarımız var. Onlar için bu işi yapıyoruz. Hakem arkadaşlara güvenimiz tam olsun, dürüstçe maç yönetsinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikten sonra ciddi problemlerle karşılaştıklarını söyleyen Yalçın, "Ciddi problemleri çözmeye çalışırken oyunu oturtmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Türk futbolunun içinde olduğu maddi durum sağlıklı değil. Kulüplerin bu bütçeleri karşılaması kolay değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ekonomiyi doğru kullanmak, kulübü büyük rakamların altına sokmamak. Taraftarlar oyunculardan mutlu olduğuna göre demek ki doğru kararlar vermişiz. Kulübü ekonomik olarak zor duruma düşürmek istemiyoruz. En doğru şekilde doğru oyuncu ve doğru rakamı yan yana getirmeye çalışıyoruz. Transferde yüzde 50 her zaman başarıdır. Bizim çalışan ekibimiz bu yüzdenin çok üzerinde." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Sergen Yalçın, Kasımpaşa, Beşiktaş, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
