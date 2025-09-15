Yalıkavakspor, Hentbol Süper Lig\'e Üçte Üç Yaparak Başladı

Kadınlar Hentbol Süper Ligi 2025-2026 sezonuna iki galibiyetle başlayan Armada Praxis Yalıkavakspor, taraftarının önünde coşkulu bir galibiyet daha elde etti. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada MC Sistem Yurdum'u 41-29 mağlup eden 'denizin kızları' ligdeki ikinci maçından da zaferle ayrıldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Bodrum ekibi, taraftarının desteğiyle oyunun kontrolünü erken eline aldı. İlk dakikalarda gol bulmakta zorlanan iki takım arasındaki sessizliği Yalıkavakspor bozdu. Hızlı hücumlarla farkı açan yeşil-beyazlılar, devreyi 23-14 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Armada Praxis Yalıkavakspor, kaleci ve kaptan Anca Rumbescu'nun kurtarışlarıyla rakibine geçit vermedi. Hücumda etkili oyununu sürdüren Bodrum temsilcisi, farkı koruyarak sahadan 41-29 galip ayrıldı.

Maç sonrası sürpriz kutlama

Karşılaşmayı hakemler Arzu Demirel ve Nilgün Acun yönetirken gözlemci olarak Cengiz Ömer görev yaptı. Maç sonunda Başkan Emin Palalı, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi. Takım arkadaşları ayrıca kaptan Anca Rumbescu'ya doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

Hedef şampiyonluk ve avrupa

Sezona iki galibiyetle başlayan Armada Praxis Yalıkavakspor, şampiyonluk hedefini taraftarlarına bir kez daha hissettirdi. "Denizin Kızları", Milli maç arasının ardından 28 Eylül Pazar günü Bodrum'da EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Danimarka ekibi HH Elite'i ağırlayacak. Rövanş mücadelesi 4 Ekim'de Danimarka'da oynanacak. Bu süreçte Bodrum temsilcisi, ligde ise Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile karşılaşacak. - MUĞLA