Yalova Gençlik Spor il Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Şeydanur Utuş, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda ter dökecek - Son Dakika
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Yalova Gençlik Spor il Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Şeydanur Utuş, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda ter dökecek

Yalova Gençlik Spor il Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Şeydanur Utuş, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası\'nda ter dökecek

Yalova Gençlik Spor il Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Şeydanur Utuş, Romanya'nın Ploieşti kentinde düzenlenecek olan 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şeydanur Utuş, Milli takıma girme hakkını elde ettiği Türkiye Şampiyonası'ndaki başarısıyla bu fırsatı kazandı. Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, sporcunun ve antrenörünün başarılarını gururla takip ettiklerini ve Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmalarını temenni ettiklerini belirtti.

08.07.2024 14:58
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Yalova Gençlik Spor il Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Şeydanur Utuş, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda ter dökecek.

Avrupa Okçuluk Federasyonu (WAE) tarafından düzenlenen 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası 8- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında Romanya'nın Ploieşti kenti ev sahipliği yapacak. Son hazırlıklarını tamamlayan Şeydanur Utuş antrenörü Şeydanur Utuş ile organizasyonun yapılacağı şehre gitti.

İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla birlikte Şeydanur Milli takıma girme hakkını elde etmişti. Yalovalı sporcu Makaralı Yay U21 Kadınlar Milli takımında Begüm Yuva ve Hazal Burun'la birlikte ülkemizi temsil edecek. Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, "Sporcumuz ve antrenörümüzle gurur duyuyor, Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı gururla dalgalandırmalarını temenni ediyoruz" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yalova Gençlik Spor il Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Şeydanur Utuş, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda ter dökecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova Gençlik Spor il Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Şeydanur Utuş, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda ter dökecek - Son Dakika
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