Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Başladı

16.08.2025 17:49
35 ülkeden 130 sporcu, Aksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na katılmak için toplandı.

YAMAÇ Paraşütü Dünya Kupası 35 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla Aksaray Hasan Dağı'nda başladı.

Dünyanın en büyük yamaç paraşütü organizasyonundan biri olan kupa, test uçuşuyla başladı. Yarışmalar 23 Ağustos tarihine kadar sürecek. Hasan Dağı'nda yamaç paraşütü kalkış alanında açıklama yapan Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Goran Dimiskovski, "Burada 5'inci Dünya Yamaç Paraşütü organizasyonunu yapıyoruz. İspanya'daki süpür final için bu son ayağımız. Aksaray'a çok sık geliyoruz. Aksaray eni iyi destinasyonlarından bir tanesi, çok tanınan ve bilenen bir yer. Yaklaşık 130 sporcu 35 ülkeden katılacak ve 8 gün sürecek. Yarışmalar sonunda en iyileri seçmiş olacağız. Aksaray'ın özellikle uçuş için en iyisi diyebilirim. Birçok Avrupa ülkesinde böyle bir potansiyel yok. Türkiye de çok güzel bir ülke. Mesafe anlamında Türkiye'nin en iyisi Hasan Dağı. Biz dünyanın en iyisinin de Hasan Dağı olmasını istiyoruz. Bu anlamda biraz daha çalışmalara ve düzenlemelere ihtiyaç var. Bunları yaptıktan sonra Türkiye'nin iyisi olması yetmeyecek ve dünyanın iyisi olarak görmek istiyoruz" dedi.

ABDULLAH KAHRAMAN: ÜLKEMİZİ TEMSİLEN 8 TANE MİLLİ SPORCU KATILDI

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman ise, "35 ülkeden gelen 120 sporcumuzla bugün başladık. Burada bir hafta buyunca uçuşlarımız gerçekleştireceğiz. Pilotlarımız burada dünya sıralamasında dereceye girecekler. Dünya şampiyonası her yıl 4 ülkede yapılıyor. Türkiye'de bu yıl Aksaray'da yapıyoruz. Bugünkü pilotların görev uçuşları yaklaşık 60 kilometre ve Niğde Bor'a kadar uçacaklar. Bunu da 2,5 saat içinde uçmayı planlıyoruz. 8 milli sporcumuz da buraya katıldı. Biz federasyon olarak bunun sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bunun altyapısını da yapmaya başladık. Ülke içindeki şampiyonalarda hazırlayarak dünya şampiyonasına hazırlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hasan Dağı, Aksaray, Dünya, Son Dakika

