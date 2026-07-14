Yann Sommer Club Brugge'de - Son Dakika
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Yann Sommer Club Brugge'de

Yann Sommer Club Brugge\'de
14.07.2026 10:34
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Club Brugge, Inter'le sözleşmesi biten Yann Sommer'i 2029'a kadar kadrosuna kattı.

BELÇİKA ekiplerinden Club Brugge, Inter ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki İsviçreli file bekçisi Yann Sommer'i kadrosuna kattı.

Avrupa ekiplerinin yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Belçika ekiplerinden Club Brugge, Inter ile sözleşmesi sona eren Yann Sommer ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli file bekçisinin ismi bir dönem Türk takımlarıyla da anılmıştı.

Club Brugge'dan yapılan paylaşımda, "Yeni bir bölümün başlangıcı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Club Brugge, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yann Sommer Club Brugge'de - Son Dakika

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