\'\'Yapamaz\'\' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi

11.03.2026 22:35
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar'ın yönetiminde 4 maçta 4 galibiyet elde etti. Takımın başına 17 Şubat'ta getirilen Uğur Uçar, bu süre zarfında Serikspor, Manisaspor, Ümraniyespor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlarla Süper Lig'e çıkma yarışında iddiasını artıran Arca Çorum FK, performansıyla dikkat çekti.

Süper Lig'e çıkma yarışını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde "4'te 4" yaptı.

SÜPER LİG İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

2. Lig'i 2022-23'te şampiyon tamamlayan Çorum FK, Trendyol 1. Lig'i o sezon 55 puanla 5. sırada bitirdi. Play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, 1. Lig'deki ikinci yılında 54 puanla sezonu 10. kapattı. Çorum ekibinde, 2025-26 sezonunda teknik heyet değişikliğine gidilerek Tahsin Tam tekrar göreve getirildi. Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Trendyol Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuların yer aldığı bir kadro kuruldu. Ara transfer döneminde ise Mame Thiam, Serdar Gürler gibi tecrübeli isimlerle kırmızı-siyahlı ekibin kadrosu güçlendirildi.

UĞUR UÇAR İLE 4'TE 4

Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun kısa süreli görev yaptığı kulüpte takımın başına 17 Şubat'ta Uğur Uçar getirildi. Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisaspor'u 1-0 ile evinde Ümraniyespor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenerek 4 galibiyet elde etti.

4 MAÇTA 9 GOL ATTI, 3 YEDİ

Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde 4 maçta 9 gol atıp 3 gol yiyerek 12 puan topladı. Çorum ekibi, ligin 30. haftasında 12 Mart Perşembe günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    ülkeyi yöneten yvslardan haber yapılmıyor böle haberlerle dolduruyorlar ancaaa 0 3 Yanıtla
