Yapay zekadan bomba Dünya Kupası tahmini: Yüzde 48...

28.03.2026 14:48
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali öncesinde yapay zeka destekli veri analizleri dikkat çekti. A Milli Futbol Takımı'nın turnuvaya katılma ihtimali yüzde 48 olarak açıklandı. Final maçında Kosova ile karşılaşacak olan milliler, galip gelmeleri durumunda 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verecek. Veri analizi sitesi Opta, Türkiye'nin galibiyet şansını yüzde 48, Kosova'nın şansını yüzde 27 ve beraberlik ihtimalini ise yüzde 23 olarak değerlendirdi.

FİNAL MAÇI ÖNCESİ HEYECAN ARTIYOR

A Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü saat 20.00'de deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Milliler, bu mücadeleden galip ayrılması halinde 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verecek.

ROMANYA ENGELİ TEK GOLLE AŞILDI

Yarı finalde Beşiktaş Park'ta Romanya'yı konuk eden Türkiye, Ferdi Kadıoğlu'nun 53. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kosova ise Slovakya'yı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.

OPTA ORANLARI AÇIKLADI

DÜNYA KUPASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayıp 19 Temmuz'da sona erecek. Açılış maçı Meksika'daki Estadio Azteca'da oynanacak, final ise New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

