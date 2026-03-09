Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini - Son Dakika
Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
09.03.2026 19:50
Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, Liverpool ile karşılaşacak. İlk maçı evinde oynayacak olan Galatasaray, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Yapay zeka analizine göre Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 21 olarak hesaplandı. Aynı analizde sarı-kırmızılı ekibin yarı finale ve finale çıkma ihtimalleri de hesaplandı. Analizde turnuvanın en güçlü favorisi olarak Arsenal gösterildi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İlk maçı sahasında oynayacak olan sarı-kırmızılı ekip, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Dev mücadele öncesinde yapay zeka, eşleşmeyle ilgili olasılıkları analiz etti.

GALATASARAY'IN RAKİBİ LIVERPOOL

Play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16'ya kalmayı başaran Galatasaray, çeyrek final için Liverpool ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak ilk maçta sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisi karşısında avantaj yakalamaya çalışacak.

10 BİN SİMÜLASYON YAPILDI

Opta tarafından hazırlanan analizde, Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri 10 bin farklı simülasyon üzerinden değerlendirildi. Çalışmada takımların çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri hesaplandı.

GALATASARAY'IN TUR ŞANSI YÜZDE 21

Yapay zeka analizine göre Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 21 olarak hesaplandı. Sarı-kırmızılı ekibin çeyrek finali geçme olasılığı yüzde 4,5, yarı finale çıkma ihtimali yüzde 1,5 ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma ihtimali ise yüzde 0,4 olarak gösterildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN FAVORİSİ ARSENAL

Analizde turnuvanın en güçlü favorisi olarak Arsenal gösterildi. Lig aşamasını 8'de 8 yaparak tamamlayan İngiliz ekibinin kupayı kazanma ihtimali yüzde 26,7 olarak hesaplandı. Bayern Münih yüzde 16,4 ile ikinci sırada yer alırken, Liverpool yüzde 11,4 ve Manchester City yüzde 11,1 ile diğer favoriler arasında gösterildi.

Geçen sezon kupayı kazanan Paris Saint-Germain'in ise bu sezon yeniden şampiyonluğa ulaşma ihtimalinin yüzde 4,3 olduğu belirtildi.

