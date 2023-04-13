Yarışma için malzeme temin etmek isteyen milli sporcu şoku yaşadı! Şahika Ercümen, alınmak istenen vergi ücretine isyan etti

Bakan Koca "Bir isteğin var mı?" diye sordu, kız çocuğunun cevabı kahretti

26 Ekim 2021'de Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırmıştı. Milli sporcu yaptığı son paylaşımda gündem oldu.

"ÇIKAN GÜMRÜK VERGİSİ 41.270 TL"

Satın aldığı spor malzemeleri için çıkan gümrük vergisine isyan eden Şahika Ercümen, "Yurt dışından yarışlar için birkaç malzeme söyledim, çıkan gümrük vergisi 41.270 TL! (Benim malzemeler o kadar tutmuyor)

"MİLLİ SPORCU OLARAK BUNU YAŞAMAK ÜZÜCÜ"

Haftalardır çözmeye çalışıyorum, sürekli bir yerlere yazıyorum nasıl temin edebilirim diye. Son geldiğim nokta bu masrafları ödersem alabileceğim... Milli sporcu olarak dalış malzemelerimi bu kadar uğraşarak almaya çalışmak çok üzücü." dedi.

Şahika Ercümen'in paylaşımı: