Yarışma için malzeme temin etmek isteyen milli sporcu şoku yaşadı! Şahika Ercümen, alınmak istenen vergi ücretine isyan etti - Son Dakika
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Yarışma için malzeme temin etmek isteyen milli sporcu şoku yaşadı! Şahika Ercümen, alınmak istenen vergi ücretine isyan etti

13.04.2023 14:20

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, dalış malzemelerinden alınan gümrük vergisine isyanını dile getirdi. Yaptığı paylaşımda, satın aldığı malzemeler için 41.270 lira gümrük vergisi çıkarıldığını belirten Ercümen, "Milli sporcu olarak dalış malzemelerini bu kadar uğraşarak almaya çalışmak çok üzücü." şeklinde konuştu.

26 Ekim 2021'de Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırmıştı. Milli sporcu yaptığı son paylaşımda gündem oldu.

"ÇIKAN GÜMRÜK VERGİSİ 41.270 TL"

Satın aldığı spor malzemeleri için çıkan gümrük vergisine isyan eden Şahika Ercümen, "Yurt dışından yarışlar için birkaç malzeme söyledim, çıkan gümrük vergisi 41.270 TL! (Benim malzemeler o kadar tutmuyor)

"MİLLİ SPORCU OLARAK BUNU YAŞAMAK ÜZÜCÜ"

Haftalardır çözmeye çalışıyorum, sürekli bir yerlere yazıyorum nasıl temin edebilirim diye. Son geldiğim nokta bu masrafları ödersem alabileceğim... Milli sporcu olarak dalış malzemelerimi bu kadar uğraşarak almaya çalışmak çok üzücü." dedi.

Şahika Ercümen'in paylaşımı:

YORUMLAR (3)
  • Ahmet eren Kacmaz: Milli sporcuysan devlet karşılar he ticaretini yapıyorsan bilmem Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
  • ahmey bulut: Şahika dış güclerin oyunu bunlar milli sporcu yetişmesin die yapılan bir komplo Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
  • nafiz murat özevin: Gümrükçünüzü değiştirin Cevap Yaz 13 17 Yayından Kaldır
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Şahika Ercümen, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yarışma için malzeme temin etmek isteyen milli sporcu şoku yaşadı! Şahika Ercümen, alınmak istenen vergi ücretine isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yarışma için malzeme temin etmek isteyen milli sporcu şoku yaşadı! Şahika Ercümen, alınmak istenen vergi ücretine isyan etti - Son Dakika
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