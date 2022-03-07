Yaşar Karaca, Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Yaşar Karaca, Türkiye Şampiyonu oldu

07.03.2022 16:04
Yaşar Karaca, Türkiye Şampiyonu oldu

2-6 Mart tarihleri arasında Kırıkkale'de yapılan Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Yaşar Karaca türkiye Şampiyonu oldu.

2-6 Mart tarihleri arasında Kırıkkale'de yapılan Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Yaşar Karaca türkiye Şampiyonu oldu.

Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 40 ildeki 66 kulüpten 400'ü erkek, toplamda 690 sporcu ve teknik ekip katıldı. Şampiyonada; Nevşehir'i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yaşar Karaca, 73 kiloda koparmada 126 kg, silkmede 160 kg ve toplamda 286 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldızlar kategorisinde yarışan sporcumuz bu derecesiyle aynı zamanda şampiyonada en çok ağırlığını kaldıran sporcusu ünvanlını elde ederek milli takım aday kadrosuna seçildi. Şampiyonaya 7 sporcu ile katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü topladığı 141 puanla birçok köklü kulübü geride bırakarak 66 kulüp arasında Türkiye 6.'sı oldu. Şampiyonanın son gününde düzenlenen ödül töreninde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kupasını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'den aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, Türkiye Şampiyonu olan Yaşar Karaca'yı ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Burak Erdoğan'ı tebrik etti. - NEVŞEHİR

Yaşar Karaca, Türkiye Şampiyonu oldu
Yaşar Karaca, Türkiye Şampiyonu oldu

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Yaşar Karaca, Nevşehir, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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