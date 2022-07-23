Yasin Öztekin'den Göztepe fedakarlığı - Son Dakika
Üye Girişi

Yasin Öztekin'den Göztepe fedakarlığı

23.07.2022 12:17
Yasin Öztekin'den Göztepe fedakarlığı

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'nin 2.5 yıl sonra kulübe döndürdüğü kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in sarı-kırmızılılarda tekrar forma giymek için büyük fedakarlık yaptığı öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'nin 2.5 yıl sonra kulübe döndürdüğü kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in sarı-kırmızılılarda tekrar forma giymek için büyük fedakarlık yaptığı öğrenildi. Ligin en tecrübeli isimlerinden olan 35 yaşındaki gurbetçi yıldızın Eyüpspor'un yanı sıra birçok kulüpten yüksek ücretle transfer teklifleri almasına rağmen Göztepe'ye dönmek ve İzmir'de oynamak için yarı fiyata sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği ortaya çıktı. Daha önce Galatasaray'dan transfer olduğu Göztepe'de 1.5 yıl forma giyen Yasin, yeni sezonda takımda kaptanlık görevine getirilecek.


YORUMLAR
500
Göztepe'de Yasin imzayı attı, kaptan oldu Göztepe'de Yasin imzayı attı, kaptan oldu Göztepe, Yasin Öztekin'i renklerine kattı Göztepe, Yasin Öztekin'i renklerine kattı
Kaynak: DHA

Yasin Öztekin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasin Öztekin'den Göztepe fedakarlığı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:00 Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Lebreton: BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı
11:54 860 volt elektrik sağlayabilen yılan balığı ve timsah karşı karşıya kaldı! Sonrası ise inanılmaz
11:47 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti
11:19 Sirkteki gösteride ayı, eğitmene saldırdı! Seyirciler korku dolu anlar yaşadı
10:56 Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama
10:54 Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı
10:46 Basın İlan Kurumu'ndan gazetelere denetim! Asgari baskı adedi şartına uymayan gazetelerin ilan yayınlama hakları durduruldu
10:38 Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, 1 gün bile çalışmadı
10:17 Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı
10:13 Adana'da dolmuş şoförü, epilepsi krizi geçiren çocuğu güzergahında çıkarak hastaneye yetiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 12:17:08. #1.13#
SON DAKİKA: Yasin Öztekin'den Göztepe fedakarlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement