Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika
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Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

24.04.2022 16:15

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından 13'üncüsü düzenlenen Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 5. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından 13'üncüsü düzenlenen Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 5. ayak mücadelesi sona erdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve iki gün süren yarışlara, yerli ve yabancı 25 yelkenli yat ile 230 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre Marmaris Körfezi'nde uygun rüzgar için beklerken antrenman turları attı. Koy içinde hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından belirlenen rotada yarışan yatlar, körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.

Organizasyonun son gününde iki yarış yapıldı.

Altı ayaktan oluşan trofenin altıncı ayağı, 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yarışlarda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve sahipleri şöyle sıralandı:

IRC-0:

1. Eker 40 (Burak Zengin), 2. Matrak2 (Orhan Özdaş), 3. Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)

IRC-1:

1. Team Linea Rossa (Onur Tok), 2. Jason (Mustafa Tezcan), 3. Wind Rider (Erol Algül)

IRC-2:

1. Wings Of İsland (Tora Kutoğlu), 2. Corendon Cheese (Güney Kaptan), 3. İzmir Yelken (Kaan Özgenenç)

IRC-3:

1. Ada Sailor (Alp Doğuoğlu), 2. Lady Sollare (Marian Tita), 3. İskorpit (Güçlü Varlık)

IRC-4:

1. VMG Yelken (Doğukan Kandemir), 2. Boomerang (Serdar Şahin), 3. Kaçamak (Ali Toker)

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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