Yattara, Midyat'ta Spor Etkinliği Düzenledi
Yattara, Midyat'ta Spor Etkinliği Düzenledi

Yattara, Midyat\'ta Spor Etkinliği Düzenledi
14.08.2025 13:22
İbrahim Yattara, Mardin'in Midyat ilçesinde çocuklarla buluşarak sporun önemini vurguladı.

TRABZONSPOR'un eski futbolcusu İbrahim Yattara, Mardin'in Midyat ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Eski Trabzonsporlu İbrahim Yattara, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç da eşlik etti. Samimi bir ortamda geçen görüşmede, sporun gençler üzerindeki olumlu etkileri ve ilçede spor faaliyetlerinin geliştirilmesi üzerine sohbet edildi. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Yattara, İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti. Daha sonra, Midyat Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde açılan yaz spor kurslarına katılan çocuklarla İlçe Stadyumu'nda buluştu. Çocuklarla sohbet eden ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Yattara onlara forma hediye etti.

KAYMAKAM KAYA VE YATTARA'DAN SAHA ŞOVU

Yattara, sahada Kaymakam Mehmet Kaya ile karşılıklı paslaşarak top sektirdi. Kaymakam Kaya ve Yattara'nın performansı beğeni toplarken, programın ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Yattara, daha sonra Belediye Başkanı Veysi Şahin ile bir araya gelerek Kültür ve Kongre Merkezi'ni ziyaret etti. Burada da Başkan Şahin ile karşılıklı top oynayan Yattara çocuklara imzalı toplar hediye etti. Etkinlik sonunda Yattara, Midyat'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezerek ilçeden ayrıldı. Çocuklar, efsane futbolcuyla aynı sahayı paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

'MİDYAT'TA SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ SAHAYA YANSIDI'

Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, "Bugün, Türkiyemizde gerçekten futbol anlamında hem yeteneğiyle hem de ahlakıyla akla gelen, İbrahim Yattara çok ünlü bir futbolcu bildiğiniz gibi. Hem de Türk vatandaşı oldu kendisi. İbrahim Yattara'yı davet ettik. Sağ olsun, bugün Midyat'a geldi. Yaz Spor Okulları kapsamında spor yapan gençlerimizle bugün bir araya getirdik. Şimdi gördüğünüz gibi gençlerimize hediye dağıtıyor, forma veriyor. Bu gördüğünüz güzellik, sporun birleştirici gücü esasında. Sağ olsun, Yattara geldi. Gençlerimizin de hepsi birbirinden heyecanlı" dedi.

'GENÇLERİMİZ İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ'

Belediye Başkanı Veysi Şahin, Yattara'ya teşekkür ederek, "Gerek semt sahaları, gerek spor kompleksi, gerekse gençlik merkezi ve gerekse kapalı spor salonu anlamında şuan da belediyemizin büyük bir çabası var. Kütüphane ve gençlere yönelik spor tesisleri için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu memlekette geleceğimiz gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Onların rahat bir ortamda hem ders çalışmaları hem de spor yapmaları için biraz önce Yattara'nın da dediği gibi, 'enerjilerini sporda harcamalarını' sağlamaya çalışacağız. Ben ziyareti için kardeşim Yattara'ya ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'İLK DEFA MARDİN'E GELDİM, ÇOK MUTLU OLDUM'

İbrahim Yattara ise kente ilk kez geldiğini ifade ederek, "Çok güzel bir şey, ben gerçekten çok mutlu oldum. Beni buraya getiren sizlere önce tebrik ediyor ve çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah böyle organizasyonlar çocuklar için, Mardin camiası için çok güzel şeyler olur. Gerçekten çok mutlu oldum. Türkiye'de 22 senedir yaşıyorum, ilk defa Mardin'e geldim ama gerçekten çok sevindim. İnsanları çok iyi, çok güzel insanlar var burada. İnşallah tekrar buraya geri gelmek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Midyat, Mardin, Futbol, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

