Yaz transfer döneminde tarihin en pahalı 10 transferinden 3'ü gerçekleşti

Futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden üçü bu yaz gerçekleşti.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de yaz transfer dönemi sona erdi.

Tüm zamanların en pahalı 10 transferinden üçü bu yaz yapıldı. Enzo Fernandez, Morgan Rogers ve Elliot Anderson'ın transferleri, bu yaz Premier Lig'de gerçekleştirildi.

İspanyol ekibi Barcelona'dan 2017-18 sezonunda 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle Fransız temsilcisi PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, hala listenin zirvesinde bulunuyor.

Bu yaz 100 milyon avroyu aşan transferler

Avrupa'da bu yaz bonservisine en fazla ödeme yapılan 6 oyuncunun beşi Premier Lig'e, biri ise LaLiga'ya transfer oldu.

Arjantinli orta saha Enzo Fernandez, Chelsea'den Manchester City'ye 145 milyon avro bedelle giderek bu sezonun en pahalı transferleri listesinde zirvede yer aldı.

Listenin ikinci sırasına, Aston Villa'dan Chelsea'ye 138 milyon avro bedelle transfer olan İngiliz orta saha Morgan Rogers yerleşti.

İngiliz orta saha Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 135 milyon avroya transfer olarak listenin üçüncü basamağında kendisine yer buldu.

Fransız sol kanat Bradley Barcola'nın PSG'den Liverpool'a transferi, 125 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştirildi ve listenin dördüncü sırasında yer aldı.

İspanya temsilcisi Real Madrid'in Almanya'nın Leipzig takımından 125 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Yan Diomande, bu yaz dönemindeki en pahalı 5. transfer olarak dikkati çekti.

İngiliz ekibi Tottenham'ın Newcastle United'dan 108 milyon avroya transfer ettiği 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Sandro Tonali ise 6. sırada yer aldı.

Bu yaz transfer döneminin en pahalı üç transferi olan Fernandez, Rogers ve Anderson, futbol tarihinde bonservisine en fazla ödeme yapılan ilk 10 transfer arasına da girdi.

Avrupa'da bu yaz transfer sezonunda bonservisine 100 milyon avrodan fazla ödeme yapılan oyuncular şunlar: