Yelkencioğlu'ndan Vincic'e Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yelkencioğlu'ndan Vincic'e Eleştiri

Galatasaray VP Yelkencioğlu, Fenerbahçe derbisi hakemi Vincic'in performansını eleştirdi.

26.02.2025 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi müsabakasını yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in performansıyla ilgili, "Türk hakemlerimizden daha fazla ne yaptı, tüy mü dikti bilemiyorum. Topun oyunda kalma süresi Türk hakemlerle neredeyse aynı" dedi.

Galatasaray ile akıllı ev aletleri üreten bir marka arasında düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçında alınan güvenlik tedbirleriyle alakalı konuşan Yelkencioğlu, "Maçtan önce ortalık o kadar gerildi ki ilk devre Fenerbahçe'nin stadında oynadığımızda böyle güvenlik yoktu. Sahamızda bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu diyebilirim. Bu bizim aleyhimize olan bir durumdu. Rakip takımın yöneticileri ve teknik direktörleri hakem iyi olduğu için sahaya bir şey atılmadı diyor ama bu yanlış. Daha önce de çok bir şey atılmıyordu. Aşağıda oturan insanların kafasına yanan meşaleler atıldı. O kadar polis vardı, nasıl böyle şeyler oldu, nasıl içeri girdi, onları da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sponsorluk konusunda eskisinden daha dikkatliyiz"

Galatasaray'ın bazı sponsorluk anlaşmalarının eleştiri konusu olmasına yönelik gelen soru üzerine de Niyazi Yelkencioğlu, "Yarın ne çıkacağı konusunda bilemediğimiz olayların tabii önüne geçemiyoruz ama elimizden geldiğince dikkat ediyoruz, incelemeleri yapıyoruz. Eskisinden daha dikkatliyiz bu konuda" cevabını verdi.

"Vincic, Türk hakemlerinden daha fazla ne yaptı?"

Sarı-kırmızılı yönetici, son olarak Fenerbahçe ile oynadıkları derbi müsabakasının Sloven hakemi Slavko Vincic'in performansına da değinerek, "Trabzonspor ve Beşiktaş bu maçı görselerdi yabancı hakem istemeyebilirlerdi. Biz çok büyük özelliğini görmedik. Türk hakemlerimizden daha fazla ne yaptı, tüy mü dikti bilemiyorum. Topun oyunda kalma süresi Türk hakemlerle neredeyse aynı. Ne taraftan baktığınıza bağlı. Yapılan faullerde genellikle bizim aleyhimize diye gördük, verilen kartlarda da öyle. Biz, federasyona 'iyi hakem istiyoruz' demiştik ama tek şartımız vardı. O da 'bu olmasın' demiştik. Özellikle bu hakem verildi. 5 günde 3 maç yönetti. Bu da normal bir şey değil diye düşünüyorum. Kararı Türk kamuoyuna bırakıyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Güvenlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yelkencioğlu'ndan Vincic'e Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:45 ATM’lerde yeni dönem Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz
10:38 İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
18:15 Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
17:58 İmamoğlu’na ’’diploma’’ krizini sordular, böyle yanıt verdi İmamoğlu'na ''diploma'' krizini sordular, böyle yanıt verdi
17:52 FIFA, Adana Demirspor’un 6 puanını sildi FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi
17:37 CHP’de kurultay kavgası derinleşiyor Lütfü Savaş’tan Ekrem İmamoğlu’na suç duyurusu CHP'de kurultay kavgası derinleşiyor! Lütfü Savaş'tan Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu
17:37 TBMM komisyonu yangın faciasını araştırmak için Kartalkaya’ya gidecek TBMM komisyonu yangın faciasını araştırmak için Kartalkaya'ya gidecek
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 13:46:27. #1.13#
SON DAKİKA: Yelkencioğlu'ndan Vincic'e Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.