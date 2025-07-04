Yeni Kaykay Parkı Açıldı - Son Dakika
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Spor

Yeni Kaykay Parkı Açıldı

04.07.2025 17:07
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı'nın açılışını yaptı, gençlerin spora teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı'nın açılışını yaptı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan parkın açılış törenine, Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Turgut katıldı.

Burada açıklamada bulunan Bakan Bak, "Çok değerli evladımızın ismini taşıyacak, onun heyecanını paylaşacak çocuklar için güzel bir ortam hazırlandı. Ahmet bir sembol. Aileye tekrar baş sağlığı diliyoruz. Sporun içinde olan bir genç, özel bir figür çiziyor. Ailelere büyük görev düşüyor, aileler çocuklarıyla yakinen ilgilenmeli. Sevgi bedava, her ailenin çocuğuna sarılması, onu dinlemesi lazım. Siz dinlemezseniz başkaları kötü süreçlere taşıyor çocukları." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda sporun önemine değinen Bak, şunları kaydetti:

"Okullarda akran zorbalığını görüyoruz. Filmlere, etrafa özenerek gençlerin kötü yönlere evrildiğini görüyoruz. Kaykay gençlerin ilgi duyduğu adrenalini yüksek bir spor. Türkiye'nin dört bir yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde binlerce tesis yapıyoruz. Spor iyileştirir, birleştirir, yaraları sarar, sevgi ortamı oluşturur. Çocuklarınızı yaz spor okullarına getirin istiyoruz."

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise "Ahmet, tatlı, nur yüzlü, pırlanta gibi bir çocuk. Biz çocuklarımızın serserilikten uzak yetişmesini istiyoruz. Sporu o yüzden önemsiyoruz. Sporda, sanatta ne kadar ilerlersek bizim gençliğimiz kötü yollara gitmeyecek. Aileye çok teşekkür ediyoruz. Herkes spor yapsın istiyoruz. Bunun için her ay 100 bisiklet dağıtıyoruz." diye konuştu.

Sırakaya: "Gençlerimiz hayatımızın öznesi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, gençlere çok önem verdiklerini söyledi.

Gençlerin özgürce buluşup oynayabilecekleri ortamların önemine dikkati çeken Sırakaya, şunları aktardı:

"Şair, 'Yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe.' diyor. Bir tarafımız hüzün ve matem ama aynı zamanda kardeşimizi yaşatmak için bir arada bulunuyoruz. Bugün sadece kaykay parkı açılışı değil, buradaki kardeşlerimiz Ahmet kardeşimizi yaşatacak. Gülerken onun yarım kalan gülüşünü tamamlayacak. Gençlerimiz bizim sadece bugün ve yarınımız değil, aynı zamanda hayatımızın öznesi. Çocuklarımız için özgürce buluşup oynayabilecekleri bir ortam temenni ediyorum."

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Turgut da Mattia Ahmet Minguzzi'nin güzel kalpleri bir araya getirdiğini dile getirdi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ise çok acı çektiklerini ama birçok çocuğun destek mesajlarıyla mücadeleye devam ettiklerini ifade etti.

Açılışın ardından çekilişle bisiklet ve kaykay dağıtımı gerçekleştirildi.

Parkı gezen Bakan Bak, kaykay ve bisiklet kullanan gençleri izledi.

Kaynak: AA

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