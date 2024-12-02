Yeni Malatyaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.
Malatya temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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