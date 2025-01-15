Yeni Malatyaspor Pendik Maçına Hazırlanıyor

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Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamasına göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Malatya temsilcisi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.